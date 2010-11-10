گنبد مسجد امام مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان سازمان میراث فرهنگی اصفهان در اقدامی در خور، خبرنگاران فعال در حوزه میراث فرهنگی را به بازدید از منشور کوروش و چند اثر تاریخی تهران دعوت کرد تا خبرنگاران فعال در این حوزه به بازدید از این آثار تاریخی و منشور کوروش که قرار است برای چند ماه میهمان ایرانیان باشد، بروند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگارن و در حاشیه بازدید یک روزه خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر به دنبال نصب داربستهای گنبد مسجد امام هستیم تا در نهایت اعضای شورای فنی بررسی‌های لازم را در این خصوص به عمل آورند.

اسفندیار حیدری پور با اشاره به اینکه مرمت سه ترک از کاشی های این گنبد زیبا باقی مانده استف افزود: 480 میلیون تومان بودجه برای این امر اختصاص داده و انتظار می رود این طرح تا پایان سال به اتمام برسد.

طبقه دوم میدان امام در انتظار تصمیم گیری برای کاربری

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود و در پاسخ به خبرنگاران در خصوص وضعیت طبقه دوم میدان امام اظهار داشت: طرح نوع استفاده کاربری این بخش به مشاور واگذار شده و در این خصوص تاکنون نزدیک به 15 طرح ارائه شده است.

حیدری‌‌پور ایجاد نمایشگاه، فروشگاه، نمایشگاه دائمی و نمایشگاه ارائه بهترین مارکهای دنیا در این بخش را بخشی از پیشنهادهای ارائه شده در این عرصه دانست.

مرکز باستان شناسی اصفهان راه اندازی می شود

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود خبر از راه اندازی مرکز باستان شناسی اصفهان داد و اظهار داشت: یک مرکز باستان شناسی در استان راه اندازی می‌شود که این مرکز زیر نظر شورای باستان شناسی استان کار می کند و برنامه ریزی باستان شناسی را انجام می‌دهد.

وی ادامه داد: البته این مرکز در حوزه‌هایی به غیر از باستان شناسی‌های بزرگ است که خارجی‌ها روی آن می‌خواهند کار می‌کنند و شامل پروژه هایی چون مترو و نقشه‌های باستان شناسی می شود که تا یک ماه آینده راه اندازی می‌شود.

حیدری پور همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر رسیدگی به وضعیت قصر جمیلان نیز اظهار داشت: موضوع کاروانسرای جمیلان را نیز دنبال خواهم کرد.

وی ادامه داد: تلاش می کنم این موضوع را همین امسال دنبال کنم و در واقع فضای بیرونی این محل زیبایی خاصی دارد که البته فضای درونی آن آسیب دیده است.

وی تصریح کرد: البته در خصوص هشتی این کاروانسرا کار شده است

نخستین جلسه شورای ثبت کشور در اصفهان تشکیل می‌شود

حیدری پور همچنین با اشاره به برگزاری جلسه شورای ثبت کشور در اصفهان اظهار داشت: اولین جلسه شورای ثبت کشور در اصفهان تشکیل می‌شودکه این موضوع نیز یک تصمیم جدید است.

وی ادامه داد: در این شورا تمام آثاری که قرار است ثبت شود بررسی خواهد شد و بعد از پایان جلسه در کشور ثبت می شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی اصفهان همچنین اظهار داشت: موضوع محور فرهنگی و تاریخی اصفهان نیز در این جلسه مطرح خواهد شد.

دنبال ثبت جهانی هفت مسجد در اصفهان هستیم

حیدری‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ثبت جهانی باغ‌های ایرانی اکنون در حال اتمام است، اظهار داشت: در خصوص هفت مسجد شاخص اصفهان است.

وی ادامه داد: در حال کار کردن هستیم تا در نهایت مساجد نطنز، اردستان، زواره، مسجد سید، مسجد حکیم و مسجد جامع ثبت شود.

رئیس سازمان میراث فرهنگی استان اصفهان همچنین از تکمیل سیستم اعلام حریق چهلستون خبر داد و خاطرنشان کرد: در گذشته سیستم اعلام حریق با گرد و خاک و .. مشکل داشت و اکنون این مشکل رفع شده است.

چندی پیش خبرگزاری مهر در گزارش مفصل تحت عنوان "کاشیهای مسجد امام از بی توجهی باد کردند" به این موضوع پرداخت.