جشنواره تئاتر لرستان؛ هر سال دریغ از پارسال!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در حالیکه مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر استان لرستان شب دوشنبه با تاخیر بیش از سه ساعت آغاز شد که هنوز هیئت داوران در زمینه انتخاب برگزیدگان به نتایج نهایی نرسیده بودند.

این امر موجب شد که متولیان برگزاری مراسم پایانی جشنواره با اجرای برنامه هایی که برخی از آنها حتی در کنداکتور برنامه نیز قرار داده نشده بود زمان را تلف کنند تا هیئت داوران به نتیجه نهایی برسند.

در این فرصت مجری برنامه در ابتکاری از اهالی تئاتر لرستان خواست تا در فضایی آرام جشنواره بیست و دوم تئاتر استان را به نقد بکشند تا عمده تئاتریها از وضعیت رو به افول جشنواره تئاتر لرستان گلایه کنند.

یکی از هنرمندان تئاتر استان لرستان اولین کسی بود که بلند شد تا نظرات خود را اعلام کند. وی نظر خود در مورد جشنواره بیست و دوم تئاتر لرستان را در یک جمله خلاصه کرد: این جشنواره نسبت به جشنواره های دیگر و حتی جشنواره های داخلی بسیار ضعیف بود.

این هنرمند لرستانی که صحبت هایش با تشویق حاضران در سالن مورد تایید قرار گرفت، ادامه داد: در هیچ جشنواره ای رای هیئت داوران اینقدر طول نمی کشد و من از متولیان می خواهم که هیئت داوران را در فشار قرار ندهند تا آنها رای واقعی را اعلام کنند.

یکی دیگر از فعالان تئاتر لرستان در تکمیل سخنان این هنرمند ادامه داد: در همه جای دنیا همه از پایین به بالا ترقی می کنند ولی در جشنواره تئاتر لرستان ما از بالا به پایین ترقی کرده ایم.

سخنان این هنرمند نیز مورد تشویق حاضران قرار گرفت تا واقعا باورمان شود که این دوره از جشنواره نسبت به دوره های دیگر با کاستیهای بیشتری مواجه بوده است.

یکی دیگر از هنرمندان حاضر در سالن نیز با تایید ضعیف بودن برگزاری جشنواره، این ضعف را ناشی از حضور مسئولان در برگزاری می داند و معتقد است که اگر جشنواره را دست خود تئاتریها بدهند روند برگزاری آن ارتقا خواهد یافت.

مجری برنامه که تاکنون در این زمینه سکوت کرده بود اینبار با رد اظهارات این هنرمند تئاتر لرستان عنوان کرد: امسال هیچ کدام از بخشهای جشنواره دست نیروهای اداری ارشاد نبود و در راستای تقویت انجمن تئاتر برنامه به این انجمن واگذار شده بود.

وی که از کارمندان اداره ارشاد استان است، ادامه داد: کل جشنواره تئاتر امسال در اختیار تئاتریها بود که ای کاش اجازه می دادند که نیروهای اداری نیز در این زمینه دخالت کنند تا جشنواره بهتر برگزار شود.

یکی دیگر از فعالان حوزه تئاتر لرستان نیز با اشاره به کمبود امکانات و بودجه در بخش تئاتر، ضعف این حوزه را ناشی از این امر دانست و گفت: همانطور که نمی توان بدون اسب در مسابقه اسب سواری شرکت کرد بدون بودجه و اعتبار هم نمی توان در جشنواره حضوری قوی داشت.

وی یادآور شد: بدون در نظر گرفتن اعتبار مناسب نمی توان جشنواره قوی برگزار کرد.

یکی دیگر از شرکت کنندگان در جشنواره تئاتر لرستان از ناهماهنگی در اجرای برنامه ها در این دوره از جشنواره گلایه مند بود اظهار داشت: در این جشنواره تنها چیزی که ارزش نداشت وقت و گروههای نمایشی بود.

وی با اشاره به اینکه هیچ نمایشی سر ساعت برگزار نشد، خاطرنشان کرد: هر نمایش با دو تا سه ساعت تاخیر برگزار شد به طوریکه این رکورد در اجرای نمایش آخر با 3.5 ساعت تاخیر شکسته شد.

نفر بعدی از هنرمندان حاضر در سالن که نسبت به برگزاری جشنواره انتقاد داشت یکی از بانوان فعال در این حوزه بود. وی که از عدم مشارکت دادن زنان هنرمند در این دوره از جشنواره گلایه مند بود، در این رابطه اظهار داشت: امیدواریم در دوره های بعدی جشنواره مسئولان برگزاری اعتماد کنند و خانم ها را هم در ستاد اجرایی جشنواره قرار دهند.

در نهایت صحبتهای هنرمندان حاضر در سالن اختتامیه که در جوی کاملا آرام و منطقی ابراز شد با حضور محمد پورحسن از اعضای هیئت داوران بر روی صحنه نیمه تمام ماند.

به هر حال امید می رود با تعامل همه اهالی تئاتر استان لرستان و توجه ویژه مسئولان در راستای حمایت از این حوزه زمینه تولید آثار نمایشی قوی و حضور هنرمندان استان در جشنواره های مهم داخلی و بین المللی فراهم شود.