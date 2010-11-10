145دانش آموز نخبه کشوری و استانی آمل تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرآموزش و پرورش شهرستان آمل صبح چهارشنبه در این مراسم گفت: دانش آموزان آملی در 53 رشته فرهنگی وهنری در سال تحصیلی گذشته در مسابقات کشوری واستانی به مقام های برتر دست یافتند.



اکبر لطفی افزود: 13 نفر از دانش آموزان این شهرستان در مسابقات قرآنی، ادبی ، فیلم کوتاه و هنرهای تجسمی مقام های کشوری کسب کرده بودند.



وی ادامه داد: حضور خانواده های دانش آموزان در تجلیل از فرزندانشان در این مراسم جالب توجه بوده که امسال انجام شد.



وی افزود: در این همایش از 180مدیر و مربی پرورشی نیزکه فعالیت های آنان درسطح استانی وحتی کشور نمودپیدا کرده بود، تجلیل شدند.



مدیرآموزش وپرورش آمل با اشاره به اینکه کسب مقام های کشوری توسط دانش آموزان آملی در سال تحصیلی 86 یک نفر وو استانی حدود 80نفر بوده است ادامه داد: این تعداد اکنون با رشد قابل توجهی به 145 نفر افزایش یافته است.



لطفی، هدف ازمراسم تجلیل از دانش آموزان نخبه را تشویق وترغیب سایردانش آموزان در فعالیت های پرورشی بیان کرد.

شهرستان 370 هزار نفری آمل بیش از 61 هزار دانش آموز دارد.