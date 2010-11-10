به گزارش خبرنگار مهر، نمایش "نوشتن در تاریکی" محمد یعقوبی که داستانی معاصر دارد و در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر اجرا می‌شود، همچون سایر آثار نمایشی این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر با استقبال مخاطبان و تماشاگران تئاتر مواجه شده است.



این نمایش که روزهای پایانی هفته جاری در دو نوبت 17:30 و 19:45 به صحنه می‌رود به دلیل استقبال تماشاگران در تمام ایام هفته آینده هم در دو نوبت به صحنه می‌رود. علاقمندان جهت تهیه بلیت نوبت اول اجرای نمایش "نوشتن در تاریکی" می‌توانند به گیشه مجموعه تئاتر شهر مراجعه کنند.



"نوشتن در تارکی" با بازی مهدی پاکدل، آیدا کیخایی، علی سرابی، مسعود میرطاهری، معصومه رحمانی، مژگان خالقی، محمد عسگری و اشکان خیل‌نژاد به صحنه می‌رود.