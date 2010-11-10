علی حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رویه ارائه سیمکارت به انضمام گوشی در اپراتورهای خارجی وجود دارد گفت: اپراتورهای خارجی معمولا در زمان فروش سیمکارت، یک گوشی‌ نیز به اختیار مشترک قرار می دهند که این گوشی تنها با سیمکارت آن اپراتور فعال می‌شود.

وی با بیان اینکه همراه اول قرار است گوشی های یک شرکت را تحت لیسانس خود درآورد گفت: با توجه به توافقی که با شرکت LG صورت گرفته قرار است در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابراتی و اطلاع رسانی، سیمکارت های همراه اول با این برند گوشی به مشترکان معرفی شود.

وی با اشاره به ورود برخی گوشی ها به ایران که در شبکه تلفن همراه کشور ما رجیستر نمی شد چرا که این قبیل گوشی ها برای سیمکارت خاص اپراتور تعریف می شود ادامه داد: همراه اول قصد دارد برای اولین بار سیمکارت همراه با گوشی به متقاضیان عرضه کند.



مدیر کل امور مشترکین و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار ایران با تاکید بر اینکه در نمایشگاه‌ تله کام امسال همراه اول با شعار "ایده‌های نو، خدمات جدید" حضور خواهد یافت گفت: امسال سیمکارتی با قابلیت جدید که مختص اپراتور اول است ارائه خواهد شد.



حمیدی با اشاره به 33 سرویس قابل ارائه از سوی همراه اول در نمایشگاه تله کام که 22 تا 25 آبان ماه جاری برگزار می شود خاطرنشان کرد: 27 شرکت داخلی به عنوان همکار همراه اول در این نمایشگاه حضور دارند و سرویس های جدید خود را بر بستر تلفن همراه عرضه می کنند. همچنین سه شرکت‌ خارجی از کشورهای ایتالیا، یونان و آلمان نیز با همراه اول در تله کام حاضر می شوند.



مدیر کل امور مشترکین و متقاضیان شرکت ارتباطات سیار ایران از ارائه سرویس موبایل پیمنت - پرداخت از طریق تلفن همراه - و سرویس‌های ارزش افزوده همراه اول که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف محقق شده در تله کام خبر داد.