به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، تاکنون کارگاه‌ های آموزش نمد مالی بسیاری در این شهرستان گشایش یافته است و با توجه به اینکه پرداختن به امور کشاورزی در فصول سرد سال در این منطقه کمرنگ می‌شود، به همین دلیل مردان از برگزاری دوره‌های آموزشی استقبال بیشتری می‌کنند.

تاکنون هشت کارگاه آموزش نمد مالی سنتی در این استان برپا شده و 10 صنعتگر نیز در حال حاضر آموزش‌های لازم را در این رشته فرا می‌گیرند.

در نخستین دوره های آموزشی نمد مالی به صورت سنتی آموزش داده می‌شود و در دوره های بعدی نیز سعی شده است هنرجویان با تغییر کاربری نمد مالی آشنا شوند همچنین هنرمندان در صورت تمایل می‌توانند پس از گذراندن دوره های آموزشی با تشکیل شرکت تعاونی برای خود اشتغالزایی کنند.

کهن ترین شیوه و روش فراهم سازی زیرانداز که تاکنون شناخته شده، نمد مالی است. نمد نوعی بافته سنتی زیراندازی است که با پشم تولید می‌شود. نمد ساده ترین نوع کف پوش است و ساخت آن احتیاج به دستگاه خاصی دارد. در نمد مالی در واقع از خاصیت طبیعی پشم که عبارت از در هم پیچیدن الیاف آن در اثر رطوبت و فشار است، استفاده می شود.

احتمال دارد که اولین بار بافندگانی که الیاف پشمی خود را شسته و برای گرفتن رطوبت آن با چوبدستی ضربه هایی به پشم می زده اند، موفق به کشف این خصوصیت پشم و در نتیجه موفق به به وجود آوردن صنعت نمد مالی شده باشند.

هم اکنون این هنر قدیمی به صورت نیمه صنعتی تهیه می‌شود یعنی کار 50 درصد آن به صورت دست ساز و 50 درصد دیگر نیز توسط دستگاه انجام می‌شود. البته قیمت دستگاه‌ها و تهیه آن برای صنعتگران بسیار بالا است و هر دستگاه بالغ بر ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

در حال حاضر این هنر به صورت استاد شاگردی آموزش داده می‌شود و از آنجا که تولید نمد کار بسیار سخت و بازار فروش آن کم است، محصول آن به صورت فراوان در بازار و در دست عموم قرار ندارد. مهم‌ترین تولیدات نمدی امروز به صورت زیر اندازهای نمدی، جلو دری، تن پوش‌های نمدی، نمد چوقا و امثال آنها ارائه می‌شود.