95 هزار دانش آموز سمنانی شیر دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مهدیشهر، یوسف ملک زاده روز چهارشنبه در حاشیه آیین نواخته شدن زنگ شیر در جمع خبرنگاران گفت: تا پایان سال تحصیلی در هفته سه نوبت شیر در مدارس استان سمنان توزیع می شود.

وی با بیان اینکه در هر نوبت به هر دانش آموز 200 سی سی شیر داده می شود، گفت: شیر در مدارس شهری به صورت پاستوریزه و در مدارس روستایی یه صورت استریلیزه توزیع می شود.

کارشناس مسئول تغذیه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: شیر در کلیه مدارس دولتی و غیرانتفاعی و از دوره پیش دبستانی تا متوسطه در بخش خواهران توزیع می شود.

وی با بیان اینکه شیر مورد نیاز مدارس استان سمنان توسط دو شرکت داخل و خارج استان تامین و توزیع می شود، گفت: توزیع شیر بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه از ویژگی های طرح شیر در سال تحصیلی جدید است.

زنگ شیر با حضور مسئولان آموزش و پرورش استان سمنان به صورت نمادین در مدرسه ابتدایی مبارزان اسلام مهدیشهر نواخته شد، این زنگ در همه مدارس استان سمنان نواخته شده است و کارشناسان بهداشت در این برنامه دانش آموزان را با فواید شیر آشنا کردند.