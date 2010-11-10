آمادگی مس برای شکست سرخپوشان / دایی را در کرمان شکست می دهم

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: بازی با پرسپولیس برای مس کرمان مانند دیگر بازیها است و به پرسپولیس نیز مثل دیگر تیمها فرصت نمی دهیم و روز سختی را برای پرسپولیسی ها در کرمان پیش بینی می کنیم.

وی تصریح کرد: پرسپولیس تیم بزرگی است و بازیکنان خوبی دارد و در شرایط بسیار خوب در جدول قرار دارد و با توجه به موقعیتش در جدول بازی سختی را برای هر دو تیم پیش بینی می کنیم چرا که مس نیز موقعیت حساسی در جدول لیگ دارد که نباید از دست بدهد.

وی افزود: تیم مس احتیاج به سه امتیاز بازی دارد و تیم پرسپولیس هم شدیدا برای حفظ موقعیتش در جدول نیازمند امتیاز است اما تیمی در زمین موفق می شود که بتواند تمرکز تیمی خود را حفظ کند و از موقعیت های بازی نهایت استفاده را ببرد و سه امتیاز بازی را از آن خود کند.

مرفاوی یادآورشد: طبیعتا بازی سختی مقابل پرسپولیس خواهیم داشت ولی با توجه به شرایط میزبانی امیدواریم بتوانیم سه امتیاز بازی را از آن خود کنیم.

مربی مس کرمان خاطر نشان کرد: کادر فنی مس با تفکرات علی دایی آشنایی کامل دارد و از این تیم آنالیز داشتیم و نکات مورد نظر را بارها به بازیکنان گوشزد کردیم از طرف دیگر تیم حریف نیز با روحیات کادر فنی مس آشنایی کامل دارد.

وی با اشاره به اینکه تیم مس کرمان تماشاگران بسیار خوبی دارد گفت: امیدواریم در بازی فردا از حمایت ویژه و صد در صدی تماشاگران برخوردار شویم تا با کسب نتیجه برد آنها را شاد کنیم.

وی ممنوع المصاحبه شدن دایی را جز مسائل حاشیه ای بازی دانست و گفت: این مسئله موضوعی بوده که بین کمیته انضباطی و دایی روی داده است و به تیم مس و یا بازی پرسپولیس برابر مس ربطی ندارد و من هم قصد ندارم درباره این موضوع صحبتی داشته باشم.

مرفاوی تصریح کرد: دوست دارم سه امتیاز این دیدار به مس کرمان برسد با هر نتیجه ای که باشد مهم نیست فقط سه امتیاز بازی برای ما مهم است.

وی ادامه داد: هم روی تیم خودمان و هم روی تیم پرسپولیس برنامه داریم و اینکه آنها بخواهند ادینهو را مهار کنند برای مس کرمان زیاد مهم نیست چون یک تیم به نام مس داریم و تکیه به نفرات نداریم.

این مربی مصدومین تیم مس را یکی از نگرانی ها برای این بازی دانست و افزود: غیبت منصوری در میانه زمین نیز صد درصد به ضرر مس است اما بازیکنان جایگزین خوبی برای این مصدومین و محرومین داریم در ضمن مصطفی سیفی و امرایی نیز در بازیهای آینده کم کم به تیم اضافه می شوند.

مرفاوی درباره طلبش از تیم استقلال نیز گفت: هنوز طلبم را نگرفتم کمیته انضباطی رای خودش را داده منتها کارهایش هنوز مانده و بخش زیادی از طلب بنده هنوز در تعهد باشگاه استقلال است.



