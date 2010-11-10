سرهنگ سید مهدی پور پیغمبر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: با هماهنگی که بین راهنمایی و رانندگی و آموزش و پرورش صورت گرفته افراد معینی از مدارس آذربایجان شرقی نیز تحت پوشش آموزش‌های خاص قرار می‌گیرند.

به گفته وی، ثبت‌نام و مراحل اداری این طرح به تدریج در حال انجام است و تمام مدارس استان تحت پوشش طرح قرار خواهند گرفت.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی اظهار داشت: مدیر مدرسه، معاون و مربی یا مربیان پرورشی مدرسه، افرادی هستند که به عنوان فرهنگ‌یار آموزش خواهند دید تا این آموخته‌ها را به آینده‌سازان کشور منتقل کنند.

پورپیغمبر در مورد تعداد افرادی که در این طرح آموزش خواهند دید، گفت: از هر مدرسه حداقل سه نفر و حداکثر هفت نفر به عنوان فرهنگ‌یار حکم مربوطه را دریافت کرده و آموزش خواهند دید.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آذربایجان شرقی افزود: با توجه به تاثیرپذیری گسترده کودکان و نوجوانان از آموزش‌های مختلف، بهترین سن فرهنگ‌سازی دوران تحصیل در مدرسه است و نظر به اینکه دانش‌آموزان تاثیر پذیری زیادی از مربیان خود دارند، اطمینان داریم این طرح در آینده نه چندان دور نتایج موثر خود را در جامعه به شکل پایدار به جا خواهد گذاشت.

وی درباره حمل خودروهای مختلف به پارکینگ گفت: حمل خودروهای مختلف به بخش خصوصی واگذار شده است و جریمه‌ها بر اساس تعرفه اتحادیه صادر می‌شود و در صورت مشاهده صدور هزینه خارج از تعرفه مشخص متخلفان به مقام قضایی و مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند.

رئیس پلیس راهور آذربایجان شرقی اظهار داشت: والدین و دانش‌آموزان در همکاری با پلیس می‌توانند از بسیاری از معضلات ترافیکی که در اثر ازدحام جمعیتی ایجاد می‌شوند، پیشگیری کنند.