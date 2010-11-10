به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب 100 قطعه شعر برجسته از شاعران ایران و جهان را در قالب اثری با عنوان "دانای مهربان، کتاب در آیینه شعر" منتشر می‌شود.

انتشار 100 قطعه از اشعار هنرمندان ایران و جهان در یک مجموعه

کامران شرفشاهی در این اثر، گلچینی از اشعار شاعران شاخصی چون حسین اسرافیلی، جعفر ابراهیمی (شاهد)، سیمین بهبهانی، زنده‌یاد سیدحسن حسینی، سید ضیاءالدین شفیعی و احمدعزیزی را در کتاب "دانای مهربان" جای داده است.



همچنین قطعاتی از شعرهای شاعران جهان در این اثر آمده که از جمله آنها می‌توان به "تد کوسر"، "لوکاس گونزالس"، "لامارتین"، "امیلی لیکنسون" و "چسلاو میلوش" اشاره کرد.



کتاب "دانای مهربان، کتاب در آیینه شعر" در قطع رقعی و با 208 صفحه در شمارگان 1200 نسخه وارد بازار نشر می‌شود.



نمایشگاه کتاب در کتابخانه مجلس

خبر دیگر از هفته کتاب اینکه نمایشگاه و فروشگاهی از چاپ متون و نسخه‌های خطی در کتابخانه مجلس برگزار می‌شود که در آن بیش از 250 عنوان از کتابهای منتشره شده توسط مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی در محوطه خارجی این کتابخانه به نمایش در می‌آید.



بیش از 40 عنوان از این کتاب‌ها چاپ امسال هستند و تعداد زیادی از آنها برای نخستین بار در این نمایشگاه عرضه می‌شوند. بیشترین عناوین این کتاب‌ها به ترتیب مربوط به حوزه‌های ادبیات، پزشکی، نجوم، تاریخ، فقه و اصول، ادبیات عرب، حکمت و فلسفه هستند.

در یکی از روزهای میانی هفته کتاب (24 آبان) از مجموعه 12 جلدی "فهرست‌واره دست‌نوشته‌های ایران" در محل کتابخانه مجلس رونمایی می‌شود.

این مجموعه 12 جلدی به کوشش مصطفی درایتی مدیر موسسه پژوهشی الجواد (ع) مشهد تهیه و تنظیم شده و همزمان با دومین روز هفته کتاب با حضور رئیس مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی رونمایی می‌شود.



همچنین قرار است در همین روز کتاب‌های دیوان آذری، اسناد فارس، میرداماد، فهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه مرحوم میرجلال‌الدین محدث ارموی، شقایق النعمانیه و نصوص الکلم علی الکتاب فصوص الحکم از دیگر کتاب‌هایی است که قرار است رونمایی شود.

برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب‌های کودک و نوجوان



نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان با همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 30 آبان در آخرین روز هفته کتاب افتتاح می‌شود. این نمایشگاه در حاشیه چهاردهمین جشنواره کتاب کانون در مرکز آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.



دبیرخانه جشنواره کتاب کانون از مدارس شهر تهران دعوت کرده تا امکان حضور دانش‌آموزان مدارس را در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در این جشنواره و نمایشگاه فراهم کنند.

جشنواره کتاب کودک و نوجوان کانون که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود، امسال همزمان با هفته کتاب نمایشگاه تخصصی کتاب کودک و نوجوان 30 آبان گشایش می‌یابد و تا 6 آذر ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

افتتاح کتابخانه تخصصی افغانستان‌شناسی توسط کتابخانه مجلس

خبر دیگر از هفته کتاب، گشایش کتابخانه تخصصی افغانستان‌شناسی با بیش از 700 نسخه چاپ سنگی و سربی در مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی است.

حسن صفیاری مدیر روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: این کتابخانه در مرحله نخست با بیش از 1000 عنوان کتاب آغاز به کار می‌کند. عمده کتاب‌های این کتابخانه مربوط به حوزه‌های ادبیات و تاریخ دانست و 70 درصد آنها بیش از 200 سال قدمت دارند و نسخه‌های چاپ سنگی و سربی هستند.

150 هزار عنوان کتاب به کتابخانه های مساجد سراسر کشور ارسال می‌شود

همچنین مدیر کتابخانه‌های ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از حرکت کاروان کتاب همزمان با برگزاری هفته کتاب خبر داد.



ابوالفضل هاشمی گفت: با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این کاروان با 150 هزار عنوان کتاب به کتابخانه‌های مساجد سراسر کشور ارسال می‌شود. افتتاح 500 کتابخانه باز در مساجد و همچنین 300 کتابخانه تحت پوشش ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد از دیگر برنامه‌های این ستاد در هفته کتاب به شمار می‌آید.



به گفته وی دیدار اعضای کتابخانه‌ها با ائمه جمعه، عضویت رایگان برای اعضا در هفته کتاب،‌ شرکت کتابداران در نماز جمعه و تقدیر از فعالان مرتبط با مساجد، ‌از دیگر رویدادهایی است که توسط این ستاد برای این دوره از هفته کتاب برنامه‌ریزی شده است .



هاشمی همچنین از غباررویی از کتابخانه‌های مساجد،‌ اهدای نرام افزارهای تخصصی به کتابخانه‌های مساجد، تهیه پوستر هفته کتاب، برگزاری نشست‌های نقد کتاب و مسابقات کتابخوانی به عنوان فعالیت‌های ستاد عالی کانون‌های فرهنگی مساجد نام برد.

برنامه‌های سپاه پاسداران در هفته کتاب

برنامه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مناسبت هفته کتاب به پادگان‌ها، ستادها و مراکز و مجموعه‌های فرهنگی ـ هنری این نهاد در سراسر کشور، ابلاغ شده است. تقدیر از پاسداران اهل قلم و مسئولان کتابخانه‌های فعال و نمونه سپاه، بخشی از این اقدامات هستند.



مسابقات کتابخوانی ویژه کارکنان سپاه و خانواده‌های آنان و همچنین انتشار مقاله درباره ضرورت مطالعه و کتاب در نشریات سازمانی سپاه، با هدف تشویق مخاطبان به مطالعه، در طول هفته کتاب صورت خواهد گرفت.



تقدیر از پاسداران اهل قلم (نویسندگان سپاهی) و مسئولان کتابخانه‌های فعال و نمونه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از دیگر فعالیت‌های مدنظر این نهاد فرهنگی ـ نظامی به مناسبت هفته کتاب‌ است.