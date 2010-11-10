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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۰۳

دولت تصویب کرد؛

تامین اعتبار طرح تکمیل راه آهن کرمان- زاهدان

دولت با تامین اعتبارات مورد نیاز برای تکمیل راه آهن کرمان- زاهدان موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری و به استناد به جز یک بند (ج) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی واجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، تسهیلات طرح مهندسی، تدارک و ساخت علائم راه آهن کرمان – زاهدان را به مدت 18 ماه دیگر تمدید کرد.

دولت برای اجرای طرح مهندسی، تدارک و ساخت علائم راه آهن کرمان – زاهدان با اختصاص حداکثر معادل 53 میلیارد و 162 میلیون و 494 هزار و 748 ریال به عنوان پیش پرداخت و میان پرداخت به علاوه 354 میلیارد و 416 میلیون و 735 هزار و 770 ریال تسهیلات به صورت خالص و هزینه های تبعی معادل 125 میلیارد و 576 میلیون و 107 هزار و 22 ریال موافقت کرده بود.

گفتنی است برای اجرای این طرح اخذ تائیدیه سازمان حفاظت از محیط زیست و رعایت مفاد قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور الزامی است.

 وزارت راه و ترابری نیز مکلف شد گزارش پیشرفت کار را در مقاطع شش ماهه به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کند.این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1188864

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