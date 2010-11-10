دکتر فرد دال‌می‌یر استاد فلسفه دانشگاه نتردام امریکا در مورد چگونگی نقد نظرات و آثار دیگران به خبرنگار مهر گفت: اولین کار در نقد دیگران گوش فرادادن به صحبتهای طرف مقابل است. تا صحبت طرف مقابل خوب شنیده نشود و درک نشود امکان نقد وجود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر با نظری موافق باشم آنرا به طرف مقابلم می‌گویم. ولی اگر با نظری موافق نباشم و در مقام نقد آن نظر باشم این کار را بدور از کینه و دشمنی انجام می‌دهم. به طرف مقابل خواهم گفت به رغم احترامی که برای شما و دیدگاه شما قائل هستم ولی نمی‌توانم نظر شما را قبول کنم.

مؤلف "هگل: مدرنیته و سیاست" در مورد این موضوع که تمرکز او بر پیش فرضهای شخص نقد شونده است و یا استدلالهای او خاطر نشان کرد: در وهله اول تمرکز و توجه بنده بر روی فرضهای شخص نقد شونده است و سعی خواهم کرد که این فرضها را ابتدا به خوبی دریابم.

وی خاطر نشان کرد: درک و فهم فرضها در مراحل بعد به من کمک می‌کنند تا استدلالهایی که شخص برای تأیید فرضهای خود می‌آورد مورد ارزیابی قرار گیرند. از این طریق به این موضوع که چرا این استدلالها بنده را قانع نمی‌کنند پی خواهم برد.

وی در مورد ضابطه‌های اخلاقی نقد دیگران تصریح کرد: برای نقد دیگران ضابطه‌های اخلاقی وجود دارند. اولین ضابطه اخلاقی در نقد دیگران احترام به اندیشه و شخص مقابل است.

مؤلف "شهر و عمل: کابردهای آن در نظریه سیاسی معاصر" در پایان تأکید کرد: اندیشه هر فرد قابل احترام است. ضابطه دیگر در نقد دیگران، نقد اندیشه بر اساس احترام و ادب و بدور از هتاکی و بی احترامی است. احترام و نقد مبتنی بر ادب می‌تواند به فهم و درک مشترک منجر شود.