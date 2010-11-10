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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۲۴

باحضور وزیر نیرو؛

آزادراه بوئین زهرا - اشتهارد به بهره برداری رسید

آزادراه بوئین زهرا - اشتهارد به بهره برداری رسید

قزوین - خبرگزاری مهر: همزمان با سفر رئیس جمهور به استان قزوین در مراسمی با حضور وزیر نیرو آزاد راه بوئین زهرا به اشتهارد افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، برای اجرای این طرح به طول 34 کیلومتر، هشت میلیارد و 300 میلیون تومان هزینه شده است.

با بهره برداری از این آزادراه میزان 20 هزار دستگاه خودرو سبک و سنگین در این مسیر تردد خواهند کرد و میزان تصادفات تا 95 درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین با حضور وزیر نیرو عملیات ساخت سیلوی 50 هزار تنی اتک در شهرستان بوئین زهرا آغاز شد این سیلو در زمینی به مساحت 15 هزار متر مربع و پیش بینی 30 میلیارد ریال اعتبار ساخته می شود.

همزمان با سومین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان قزوین سیلوی 30 هزار تنی فلزی ذخیره سازی گندم با حضور غضنفری وزیر بازرگانی در شهر خاکعلی از توابع شهرستان آبیک افتتاح شد.

برای ساخت این سیلو با 6 کندو اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال هزینه شده است. با افتتاح این طرح ظرفیت سیلوهای ذخیره سازی گندم استان قزوین از 180 هزار تن به 210 هزار تن افزایش یافت.

کد مطلب 1188869

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