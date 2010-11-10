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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

اصلاحیه/ نعیمی به مهر خبر داد:

بیماری پوستی در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی/ خوابگاه سمپاشی شد

بیماری پوستی در خوابگاه دانشگاه علامه طباطبایی/ خوابگاه سمپاشی شد

مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با تأیید شناسایی بیماری پوستی در اثر "ساس"در یک خوابگاه دانشجویی دخترانه این دانشگاه گفت: با سمپاشی کل خوابگاه و ضد عفونی پتوهای دانشجویان جلوی شیوع بیماری گرفته شد.

ابراهیم نعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: خوابگاه دخترانه ای که در آن وجود "ساس" تایید شد دارای ظرفیت اسکان 336 نفر در قالب 24 واحد است. در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه دانشجویان یکی از واحدهای این خوابگاه از نظر بهداشتی دچار مشکلات پوستی شده اند، پزشکان مرکز بهداشت دانشگاه طی بازدیدی از این واحد موضوع را بررسی کردند.

مدیرکل امور دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: پزشکان مرکز بهداشت دانشگاه تایید کردند که "ساس" در این واحد وجود دارد. به این ترتیب بیماران برای درمان به مراکز بهداشتی و درمانی معرفی شدند.

نعیمی از شیوع این بیماری پوستی در 3 واحد دیگر این خوابگاه دخترانه دانشگاه علامه طباطبایی نیز خبر داد و به مهر گفت: با توصیه مرکز بهداشت دانشگاه این خوابگاه را برای یک روز خالی از دانشجو کرده و کل خوابگاه را سمپاشی کردیم. همچنین پتوهای دانشجویان شستشو و ضدعفونی شدند و اکنون دیگر مشکلی وجود ندارد.

کد مطلب 1188870

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