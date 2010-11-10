ضعف ابومازن محرک تجاوزات اسرائیل/ روند سازش مرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز درمقاله ای با عنوان "افزایش شهرک سازی ... چراکه نه؟" می نویسد: اعلام احداث 1300 واحد مسکونی جدید در بیت المقدس اشغالی در حقیقت مبارزه طلبی رژیم صهیونیستی با آمریکا و کشورهای اروپایی است که این رژیم را سالها مورد حمایت مالی و نظامی قرار داده و می دهند و همچنین دهن کجی به کشورهای عربی به اصطلاح میانه رو است که به "روند به اصطلاح صلح" اعتماد کرده و راهکارهایی را برای این منظورارائه دادند.

القدس العربی می افزاید: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی که درحال حاضر در واشنگتن به سر می برد در حقیقت می خواهد این موضوع را به اثبات برساند که کابینه اش قوی تر از دولت باراک اوباما است و می تواند سیاست هایی را که در نظر دارد به راحتی به اجرا درآورد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان روند مذاکرات سازش اگر تاکنون درمرحله مرگ تدریجی قرار داشت در حال حاضر دیگر در مرحله مرگ واقعی قرار دارد و در حقیقت منتظر غسل است تا دفن شود.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بارها به اسرائیل درباره مخالفتش با ادامه شهرک سازی ها هشدار داد اما این هشدارها هرگز مورد توجه قرار نگرفت و رای و نظر اسرائیلی را تغییر نداد.

دولت نتانیاهو به خوبی می داند که ابومازن بسیار ضعیف است و به دنبال گزینه ای دیگر به جز مذاکره نیست و درنهایت امر هم تن به شروط اسرائیل می سپارد.

القدس العربی در پایان تاکید می کند: مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطین بسیار دروغگو هستند و خود را نماینده ملت فلسطین معرفی کرده و بر کشورهای غربی برای تشکیل کشوری به نام فلسطین تکیه کرده اند و حال آنکه این کشورها هیچ گاه دست از حمایت و جانبداری شان از اسرائیل بر نمی دارند و هرگز آمادگی ورود به عرصه مخالفت با این رژیم را هم ندارند به ویژه اینکه این تشکیلات فلسطینی را بسیار خوار و ذلیل می بینند به گونه ای که هیچ تحرکی از خود نشان نمی دهد و حتی به خود کمک نمی کند تا چه رسد به دیگران.