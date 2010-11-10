سود 12 درصدی نوسازی برای متقاضیانی که قبلا تسهیلات دولتی گرفته اند

احمد صادقی در گفتگو با مهر یکی از مزایای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده را استفاده همه متقاضیان از تسهیلات مسکن مهر عنوان کرد و گفت: در بافت های فرسوده متقاضیانی که قبلا از تسهیلات دولتی برای تامین مسکن استفاده کرده باشند می توانند از تسهیلات مسکن مهر در نوسازی بافت های فرسوده استفاده کنند اما این متقاضیان باید تسهیلات را با سود 12 درصدی بپردازند.

وی افزود: سود واقعی تسهیلات 18 درصد است که با اختصاص 6 درصد یارانه به 12 درصد کاهش یافته است اما نرخ سود برای متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات دولتی تامین مسکن استفاده می کنند قرض الحسنه ای است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: نرخ سود این تسهیلات در تهران برای کسانی که تا کنون از تسهیلات دولتی استفاده نکرده اند ( ارائه کنندگان فرم ج) 9 درصد، در مراکز استانها 7 درصد و در سایر شهرستانها 4 درصد است.

وی در خصوص تسهیلات بافت های فرسوده در سال آینده اظهار داشت: برنامه وزارت مسکن و شهر سازی پرداخت وام 20 تا 25 میلیونی تومانی برای نوسازی 150 هزار واحد مسکونی است.

صادقی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن مهر برای 58 هزار واحد مسکونی در سال جاری گفت: برای این تعداد واحد مسکونی یک هزار و 160 میلیارد تومان در قالب تسهیلات 20 و 25 میلیونی تومانی در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته رشد داشت.