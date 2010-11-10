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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۱۳

صادقی در گفتگو با مهر:

سود 12 درصدی نوسازی برای متقاضیانی که قبلا تسهیلات دولتی گرفته اند

سود 12 درصدی نوسازی برای متقاضیانی که قبلا تسهیلات دولتی گرفته اند

معاون وزیر مسکن و شهرسازی از نرخ سود 12 درصدی نوسازی بافت های فرسوده برای افرادی که قبلا از تسهیلات دولتی استفاده کرده اند خبر داد و گفت: متقاضیان دیگر سود کمتر از 9 درصد باید بپردازند.

احمد صادقی در گفتگو با مهر یکی از مزایای سرمایه گذاری در بافت های فرسوده را استفاده همه متقاضیان از تسهیلات مسکن مهر عنوان کرد و گفت: در بافت های فرسوده متقاضیانی که قبلا از تسهیلات دولتی برای تامین مسکن استفاده کرده باشند می توانند از تسهیلات مسکن مهر در نوسازی بافت های فرسوده استفاده کنند اما این متقاضیان باید تسهیلات را با سود 12 درصدی بپردازند.

وی افزود: سود واقعی تسهیلات 18 درصد است که با اختصاص 6 درصد یارانه به 12 درصد کاهش یافته است اما نرخ سود برای متقاضیانی که برای اولین بار از تسهیلات دولتی تامین مسکن استفاده می کنند قرض الحسنه ای است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی تصریح کرد: نرخ سود این تسهیلات در تهران برای کسانی که تا کنون از تسهیلات دولتی استفاده نکرده اند ( ارائه کنندگان فرم ج) 9 درصد، در مراکز استانها 7 درصد و در سایر شهرستانها 4 درصد است.

وی در خصوص تسهیلات بافت های فرسوده در سال آینده اظهار داشت: برنامه وزارت مسکن و شهر سازی پرداخت وام 20 تا 25 میلیونی تومانی برای نوسازی 150 هزار واحد مسکونی است.
 
صادقی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن مهر برای 58 هزار واحد مسکونی در سال جاری گفت: برای این تعداد واحد مسکونی یک هزار و 160 میلیارد تومان در قالب تسهیلات  20 و 25 میلیونی تومانی در نظر گرفته شد که نسبت به سال گذشته رشد داشت.
 
مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران و نوسازی شهری روند نوسازی بافت های فرسوده را در استان های دیگر مناسب توصیف کرد و افزود: در حال حاضر پروژه های نوسازی بافت های فرسوده در استان گیلان مورد توجه قرار دارد و در این استان 2 هزار هکتار بافت فرسوده شناسایی شده است.
کد مطلب 1188873

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