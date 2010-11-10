ساخت کتابخانه ایلام بعد از 9 سال به نیمه رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام همواره از کمبود فضاهای فرهنگی رنج می برد و این استان در کنار پروژه های عمرانی بزرگ نیازمند اقدامات و پروژه های فرهنگی نیز هست .

یکی از اقدمات مناسب در جهت اجرای برنامه های فرهنگی در استان ایلام طی سال 1380 ایجاد کتابخانه مرکزی شهر ایلام به عنوان بزرگترین کتابخانه استان ایلام بود که متاسفانه این پروژه بعد از 9 سال تازه به نیمه رسیده است .

این مسئله در سفر سوم هیئت دولت نیز مورد انتقدا وزیر ارشاد قرار گرفت و وزیر ارشاد خواستار تکمیل هر چه سریعتر این پروژه شد .

مسئولان استان باید تلاش کنند تا در راستای توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی عملیات ساخت این مرکز فرهنگی هرچه سریعتر به اتمام برسانند چراکه ساخت این کتابخانه را از مولفه های توسعه فرهنگی استان ایلام است .

بهره برداری از این مجتمع بخش مهمی از نیازهای فرهنگی جوانان ایلام را برطرف می کند و هم اکنون کتابخانه مرکزی شهر ایلام در زمینی به مساحت 9 هزار متر مربع در حال اجرا است .

مدیر کتابخانه ها عمومی استان ایلا سال 88 عنوان کرد: که این کتابخانه پایان سال جاری یعنی سال 89 به بهره برداری می رسد که نرسید .

اولتیماتوم استاندار ایلام !

اما نوبت به استاندار ایلام رسید که در بازدید از مراحل پیشرفت فیزیکی کتابخانه مرکزی ایلام گفت: در روند ساخت و تکمیل این پروژه عظیم فرهنگی باید تسریع بعمل آید .

وی خطاب به پیمانکاران و مسئولان این پروژه، اظهار داشت: باید برای تکمیل و اتمام این پروژه ها زمانبندی لازم ارائه شود و با ساز و کارهای لازم از اتلاف وقت جلوگیری کند .

اعلایی تصریح کرد: پروژه کتابخانه مرکزی ایلام یکی از بزرگترین کتابخانه هاست و در صورت بهره برداری می تواند منشأ خدمات ارزنده ای در حوزه فرهنگی استان بود .

وی با انتقاد از روند کند پیشرفت فیزیکی این طرح، بیان کرد: برای پروژه ای که از سال 80 آغاز شده و کل مساحت آن سه هزار 800 متر با زیربنا پنج هزار و 150متر است که نباید بیش از 9 سال وقت صرف شود .

عملیات ساخت کتابخانه ایلام از سال 1380 آغاز شده و مکانه ای از قبیل سالن مطالعه، آمفی تئاتر، سالن نمایش، بوفه، نمازخانه، سالن جلسات، مهمانسرا، مدیریت بخش کودکان و نوجوانان در آن پیش بینی شده است .