دشمنی جمهوریخواهان با اسلام/ مبارزه مسلمانان آمریکا با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، یک گزارش جدید از سوی شورای امورعمومی مسلمانان آمریکا (MPAC) در خصوص تهدیدهای تروریستی نشان داد که جامعه مسلمان آمریکا به خنثی کردن یک سوم تهدیدهای تروریستی مرتبط با گروه القاعده که این کشور را از 11 سپتامبر 2011 تاکنون تهدید می کند، کمک کرده است.

"الجاندرو جی بیوتل" نویسنده این گزارش به موسسه تحقیقاتی اینترپرایز گفت: بحث انتخاب میان حقوق مسلمانان و آزادی و امنیت ملی بحثی اشتباه است و مسلمانان می توانند این گزینه ها را با هم داشته باشند.

وی افزود: در صورتی که قانون از جامعه مسلمان آمریکا به عنوان شرکا و نه رقبا یاد کند بسیار موفق تر اجرا می شود.

بر اساس این گزارش القاعده اهداف جدید خود را به درون جامعه مسلمان آمریکا وارد نکرده و مسلمانان به خنثی کردن یک سوم تهدیدات تروریستی که از 11 سپتامبر 2011 تاکنون آمریکا را مورد هدف قرار داده، کمک کرده اند که این موضوع بر نقش جامعه مسلمان در اجرای قانون تاکید دارد.

این گزارش در حالی منتشر می شود که در جامعه آمریکا افرادی برای جلوگیری از ساخت مساجد تلاش می کنند.

همچنین برخی از نامزدهای انتخاباتی در انتخابات میاندوره ای کنگره آمریکا از جمله جمهوریخواهان و اعضای جنبش "تی پارتی" به صورت لفظی به جامعه مسلمان این کشور حمله کردند.

در همین حال در حالی که مسلمانان هم به اندازه یهودیان 2 درصد از جمعیت ایالات متحده را تشکیل می دهد اما یک چهارم شکایت های مربوط به تبعیض های شغلی مربوط به مسلمانان است. توهین به دین اسلام و مخالفت با پوشش اسلامی زنان مسلمان در محل کار از جمله تبعیض های شغلی است که علیه مسلمانان در آمریکا اعمال می شود.

همچنین نگاه مشکوک، تهمت، حملات فیزیکی و دستگیریهای بی دلیل از تبعات حملات یازده سپتامبر می باشد که روز به روز نیز وضعیت را برای مسلمانان آمریکا بدتر می کند.