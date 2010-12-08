زهرا مبلغ درگفتگو با خبرنگار مهر درمورد قواعد خوانش متون علوم انسانی و روش وی در مطالعه این متون گفت: برای مطالعه متون علوم انسانی اول باید سعی کنیم که متون دسته اول را انتخاب کنیم. متون کلاسیک باید از نویسندهها و متخصصهای اصیل باشند.
وی افزود: قواعد صوری را هم باید در این زمینه رعایت کنیم. مثل اینکه ما باید هر متنی را که میخواهیم مطالعه کنیم نقادانه مطالعه کنیم. در این میان خیلی مهم است که با منطق هم آشنایی داشته باشیم . پس نکته اول این است که با انواع نقدها بتوانیم متن را خوانش کنیم و هیچ متنی را در علوم انسانی مثل علوم دیگر مقدس فرض نکنیم که نشود نقادانه با آنها برخورد کرد.
این دانشجوی دکترای فلسفه دانشگاه تهران درادامه تصریح کرد: یک نکته مهم دیگرکه مقدم بر نقد است این است که وقتی میخواهیم سراغ متنی برویم با توجه به اینکه متن باید دست اول و اصیل باشد باید سعی کنیم با نویسنده متن همدل بشویم و با این هدف سراغ متن برویم که میخواهیم با نویسنده هم سخن و هم کلام بشویم. گویی میخواهیم با او مکالمهای داشته باشیم و انگار برای ما صحبت میکند و ما مستمع صحبتهای او هستیم به نحوی که به حرفهای او دل بدهیم.
این محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه ادامه داد: نگاه نقادانه به این معنا است که ما اول باید هدف از نگارش متن را بفهمیم و خودمان را در موضع نویسنده بگذاریم و از آن موضع متن را مطالعه کنیم و بعد از آن سعی کنیم از سر اصلاحطلبی متن را اصلاح کنیم. سعی کنیم با نویسنده همدلی داشته باشیم. اینکه سخن او را از جایگاهی که سخن برآمده بفهمیم خیلی در مطالعه علوم انسانی مهم است. علاوه بر اینها یکسری راهکارهای صوری هم وجود دارند مثل اینکه منطق بدانیم تا بتوانیم معانی دقیق عبارتها را بفهمیم.
مبلغ در مورد اینکه متون رشته خود راچند بار مطالعه میکند همچنین اظهار داشت: بستگی به متنی که انتخاب کردهایم دارد. اگر متن خیلی کلاسیک باشد و برای این منظور مورد مطالعه قرار بگیرد که بعداً از آن بخواهیم استفادههای خاصی بکنیم اینها را چندین بار مطالعه میکنیم. اما بعضی از متون را فقط برای آشنایی یا برای اینکه بدانیم چه مباحثی در فلان کتاب مطرح شده مطالعه میکنیم که در آن صورت یکبار خواندنش هم کافی است.
این کارشناس فلسفی درمورد شیوه یادداشتبرداریهایش از متون مطالعه شده نیز گفت: سعی میکنم متن را دستهبندی کنم و محتوای هر بند را کنارش بنویسم و بعد محتوای اصلی در فصل را بنویسم. اگراین مسائل را از مدرسه و در دانشگاهها تعلیم بدهیم که فیشبرداری موضوعی از مطالب بکنیم اینا خیلی برای محققان ما مفید است که بعداً بتوانند از این فیشها در تحقیقات مختلف با موضوعات مختلف استفاده بکنند.
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