وظیفه هنرمندان حضور در انتخابات خانه موسیقی است

آذر هاشمی آهنگساز ضمن بیان این مطلب در خصوص تاثیر انتخابات خانه موسیقی برعملکرد این نهاد صنفی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت : عملکرد خوب خانه موسیقی از بدو تاسیس بیانگر تاثیر مستقیم و مثبت انتخابات این نهاد صنفی است چراکه شاهد هستیم هریک از هنرمندانی که در کانون های 9 گانه و همچنین هئیت مدیره و دست آخر مدیرعامل خانه موسیقی بیشترین امتیاز را می آورند با وجود همه گرفتاری های روزمره بدون هیچ چشم داشتی برای رسیدن به هنر ارزشمند تلاش می کنند.

وی در ادامه افزود: من به عنوان یکی از اعضای خانه موسیقی که از بدون تاسیس در کانون های نوازندگان و مدرسان حضور داشتم از نزدیک شاهد تلاش مدیران این نهاد صنفی برای پیشبرد اهداف کیفی خانه بوده ام و می دیدم که به درستی با جان و دل کار می کردند.

این نوازنده درپایان صحبت های خود به انتظارات هنرمندان از خانه موسیقی اشاره کرد و گفت : متاسفانه انتظارات اعضا از خانه موسیقی بسیار زیاد است ولی درعین حال اعضای هریک از کانون های 9 گانه کمترین حضور را در جلسات دارند و حضور در خانه فقط به پرداخت حق عضویت محدود شده است درحالی که چنین نیست. به اعتقادمن در کنار هئیت مدیره و مدیرعامل خانه موسیقی هریک از اعضا باید حضور مستمر و مفید داشته باشند؛ ضمن اینکه با توجه به بودجه و امکانات این نهاد صنفی باید انتظارات اعضا مطرح شود.