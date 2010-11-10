مددجویان کمیته امداد استان مرکزی 870 متر فرش بافتند

رمضانعلی جلالی در گتگو با خبرنگا مهر در اراک، این میزان بافت فرش را از ابتدای سال عنوان کرد و افزود: توانمند سازی مدد جویان از فعالیتهای مهم و برنامه های زیر ساختی این نهاد محسوب می شود که با نظارت اصولی این نهاد مدد جویان تحت حمایت موفق به تولید فرش شدند.

وی افزود: با برنامه ریزیهای کارشناسی شده در زمینه آموزش مدد جویان در امر یادگیری حرفه های مورد نظر در فرشبافی نیز کارگاههای آموزشی، قبل از آنکه تسهیلاتی در اختیار مستعدین اشتغال قرار بگیرد، تشکیل شده تا اینکه زمینه های موفقیت و تولید فرش مرغوب را فراهم آوریم.

جلالی بیان کرد: با توجه به اینکه کشور اسلامی ما از تولید کنندگان فرش مرغوب در جهان به شمار می رود سعی شده است تولیدات فرش مدد جویان به صورتی باشد که بتوانند با بازار جهانی رقابت نمایند.

معاون خودکفایی و اشتغال کمیته امداداستان مرکزی ادامه داد : هم اکنون بیش از 700 بافنده که اغلب آنها خواهران می باشند در کل استان به تولید فرش مشغول هستند که فرشهای بافته شده از کیفیت بالایی برخوردار است.

جلالی تصریح کرد: از مقدار فرشهای تولید شده مبلغ دو میلیارد 300 میلیون ریال درآمد عائد بافندگان مددجوی تحت حمایت در سطح استان شده است.



