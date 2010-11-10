نصیری در این باره به خبرنگار مهر گفت: اقتباسی از آثار شکسپیر سال گذشته از طرف معاون دبیر گروه "شکسپیر شناسی" دانشگاه "براتیسلاو" اسلواکی به من پیشنهاد شد. به دنبال این پیشنهاد طرحی را که پیشتر بر مبنای فاعل قرار گرفتن لیدی مکبث در نمایشنامه شکسپیر نوشته بودم و رویکردی روانشناسانه داشت به گروه ارایه کردم که برای شرکت در بخش اجرایی تصویب شد.



وی ادامه داد: البته هنوز شرایط اجرای این نمایش توسط گروه مذکور فراهم نشده است. پس از پذیرش متن در مرحله بازخوانی جشنواره تئاتر فجر هم مقدمات تولید مشترک نمایش با گروه "می هر" ارمنستان مورد موافقت هنرمندان ارمنستان قرار گرفت که متأسفانه شرایط همکاری با این گروه در ایران فراهم نشد و در حال حاضر مشغول تمرین نمایش برای شرکت در بخش تجربه‌های نو بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر هستیم.



این منتقد و نمایشنامه نویس جوان تئاتر با اشاره به تأخیر در شروع تمرین‌های نمایش نسبت به گروه‌های دیگر گفت: چند وقفه کوتاه در مقاطع زمانی کمی به روند مطلوب تمرینات لطمه زد. اما از چند روز پیش مجددا مشکلات را رفع کردیم و گروه به صورت فشرده تا مرحله بازبینی به تمرینات خود ادامه می‌دهد.



نصیری یادآور شد: با وجود حدود 10 جشنواره معتبر بین‌المللی ویژه نمایش‌های شکسپیر در دنیا امیدواریم که شرایط اجرای نمایش در جشنواره تئاتر فجر زمینه‌های تعامل با این فستیوالها را هم برای گروه فراهم سازد .