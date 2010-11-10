دو هاکی باز ایلامی به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، از سوی فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران روح اله رئوفی و مصطفی پورسعید از هاکی بازان خوب و شایسته ایلامی به اولین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی هاکی داخل سالن جهت شرکت در رقابتهای جام جهانی لهستان دعوت شدند.

این اردوی آمادگی از سیزدهم تا بیستم آبان ماه جاری در سمنان برگزار می شود.

تیم ملی هاکی داخل سالن ایران در فوریه سال 2011 میلادی به عنوان تنها نماینده قاره آسیا در جمع 11 تیم برتر دیگر جهان در رقابتهای جام جهانی لهستان حضور خواهد یافت.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.