رقابتهای انتخابی تیم ملی تیروکمان داخل سالن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای انتخابی تیراندازی باکمان ایران در مسافت 18 متر روز گذشته با حضور 165 ورزشکار زن و مرد درهر چهار بخش کمان کامپوند و ریکرو زنان و مردان در سایت تیروکمان آزادی تهران برگزار شد.

در این رقابتها ورزشکارانی از شهرهای تهران، آذربایجان، اهواز، خوزستان، خرسان جنوبی، قزوین، اصفهان، قم، گلستان، لاهیجان، محلات، دامغان، شهر کرد، تبریز، مرکزی، دزفول، البرز، شهریار وشهر ری به رقابت پرداختند که در نهایت نفرات زیر عناوین قهرمانی را از آن خودکردند:

ریکرو مردان: مجید میررحیمی، سیداحمد پارسا، اکبر باستان

ریکرو بانوان: زهره ده بزرگی، ساره اسدی، آرزو حیدری

کامپوند مردان: حمزه نکویی، بهزاد پاکزاد، علیرضا بیوک پور

کامپوند زنان: مهتاب پارسا مهر، مریم رنجبر، مریم صادقی

رقابتهای بین المللی آزاد داخل سالن آلمان نیمه دی ماه برگزارمی شود که تیم ملی تیروکمان کشورمان در این مسابقات شرکت خواهد کرد.