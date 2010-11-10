سیلوان تبریز قهرمان رقابتهای لیگ برتر اسکیت هاکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای لیگ برتر هاکی اسکیت قهرمانی باشگاه های کشور در تهران پایان یافت و تیم سیلوان تبریز در هفته نهایی رقابتها با اقتدار تیم انقلاب تهران را سه بر یک با وجود بازیکنان خارجی شکست داد و با 32 امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت.

در رقابتهای لیگ برتر هاکی اسکیت قهرمانی باشگاههای کشور 10 تیم حضور داشتند که پس از تیم سیلوان تبریز ، تیم انقلاب با وجود دو بازیکن خارجی با 31 امتیاز دوم شد و ستارگان آرین گیلان با 28 امتیاز سوم شد.

تیم مهیان تبریز دومین نماینده آذربایجان شرقی در رقابتهای لیگ برتر هاکی اسکیت قهرمانی باشگاه های کشور به مقام نجمی کشور دست یافت.

در تیم سیلوان تبریز بهرام فرساد، علیرضا مظفری ،ارسلان علی جان فرد، حسین مددی، سید جلال موسوی، فرشاد بیژن زاد ، مجید عیار ، فرزاد قرآب ، مازیار قربانی ، فرزین امانی به مربیگری ارسلان منفرد حضور داشتند.