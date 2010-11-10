دو شیوه تعیین دستور کار مذاکره با 1+5/ مقایسه سفر احمدی نژاد و اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در مصاحبه با بخش گفتگوی ویژه خبری سیما با اشاره به اینکه اتحاد کشورهای اروپایی و آفریقایی نیز سال ها به طول انجامید افزود: اجلاس گفتگوی همکاری آسیایی 9 سال پیش مطرح شد و جا افتاد و شرکت کنندگان امسال جدی تر و صمیمی تر برای همگرایی بودند .

برنامه های ایران در دوران ریاست بر ACD

متکی با اشاره به پایه های فرهنگی آسیا به عنوان کهن ترین قاره دنیا گفت: آسیا خودش را باز خواهد یافت و علاوه بر بسترهای قوی فرهنگی ظرفیت های بالای اقتصادی در زمینه های گوناگون دارد.

وی افزود: فناوری، سرمایه و نیروی ماهر کار به وفور در آسیا دیده می شود و امروز اجناس آسیایی به لحاظ استاندارد در سطح بالایی است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ادامه داد : در دوران ریاست ایران بر این اجلاس تصمیم داریم که مسئولان هر یک از مجموعه های منطقه ای در آسیا را دعوت و نشست هایی با آنها برگزار کنیم تا چگونگی اتصال و ارتباط با انها مشخص شود.

وی افزود:در 9 ماه آینده مصمم هستیم نشست مشترکی شامل تروئیکای ای سی دی و تایلند و تروئیکای مجمع های دیگر آسیایی تشکیل دهیم.

متکی تصریح کرد : ای سی دی فراگیرترین مجمع آسیایی است و در این نشست ایده های خود را برای همکاری های مشترک مطرح می کنیم.

نتیجه انتخابات امریکا را نباید پیروزی جمهوری خواهان دانست

وزیر امور خارجه همچنین با اشاره به نتیجه انتخابات اخیر امریکا گفت: به موازات تحولات بنیادینی که در صحنه بین المللی شکل می گیرد آمریکا به عنوان یکی از بازیگران مهم نیازمند مطالعه و تحلیل این تحولات است.

متکی گفت : غرور امریکایی ها کمتر به آنها اجازه داده که تصور کنند که ممکن است اشتباه کرده اند و سیاستهایشان با شکست مواجه شده است.

وی افزود:آمریکا یک دهه است که با مشکلات جدی و بحرانی مواجه شده است در حالیکه در دهه قبل از آن گمان می کردند که ملک جهان در اختیار آنهاست.

وزیر امور خارجه اضافه کرد : آنها یک دهه تک تازی کردند و اوج غرور آنها در حمله به افغانستان و عراق بود اما انتخابات اخیر در آمریکا خیلی درس آموز است.

متکی خاطرنشان کرد : پارسال مردم آمریکا نه بزرگی به جمهوریخواهان گفتند؛ وقتی اوباما انتخاب شد بارقه امید برای آمریکائیها ایجاد شد اما مدت زیادی نگذشت که نشان داد درون جامعه آمریکا شدیدا ملتهب است.

وی افزود: این یک پیروزی برای جمهوریخواهان نباید تلقی شود زیرا مردم آمریکا گزینه دیگری جز این دو حزب ندارند.

متکی گفت:در صحنه داخلی دمکراتها نتوانستند بر مسایل اقتصادی فایق آیند و در صحنه خارجی هیچ یک از پرونده ها را نتوانستند به نتیجه برسانند.

وی افزود:سه جریان در شش ماهه گذشته کارت ایران را در دست داشتند که دو جریان برای همکاری و یک جریان در تقابل بود.

امریکا باخت ، لولا و اردوغان پیروز شدند

وی با اشاره به سفر احمدی نژاد به برزیل و سفر رئیس جمهور برزیل به ایران و رای مخالف برزیل در شورای امنیت گفت: آثار این کار در برزیل این بود که جناح رئیس جمهور برزیل پیروز شد و اردوغان در ترکیه نیز چنین وضعی داشت.

وی به نامه اوباما به لولا و اردوغان اشاره کرد و گفت: اگر فرض کنیم که اوباما با این کار علامت به ایران فرستاد که با اینکار جواب مثبت را از ایران گرفت؛ اگر اوباما یک سیاستمدار بود و حاکمان بر کاخ سفید تحلیل داشتند باید بدانند که چرا لولا قهرمان شد و اردوغان در جایگاه بالایی قرار گرفت؛آنها یا از ابتدا رندانه بازی کردند و یا کسانی بر اوباما تاثیر گذاشتند و به طرف قطعنامه رفتند.

متکی با بیان اینکه آمریکا همیشه به لحاظ سلطه طلبی مورد تنفر ملتها بوده است گفت:‌مردم اندونزی فیلم سفر احمدی نژاد به جاکارتا و استقبال مردم از او و سفر اوباما به اندونزی را مقایسه می کنند.

برخی سناتور های امریکایی نمی دانند ایران کجاست!

وی افزود:برخی از سنارتورها آمریکایی حتی نمی دانستند که ایران کجاست و فکر می کردند که در منطقه کارائیب است اما اگر در نقشه ببینند متوجه می شوند که ایران در منطقه ای واقع شده که اساسا انزوا پذیرنیست.

متکی گفت: ایران در موقعیت، فرهنگ، اقتصاد،‌ملت، تاریخ و تمدن و اعتقاد دینی اش همه چیز برای گسترش ونشر دارد.

وی افزود:معدود کشورهایی هستند که 15 کشور همسایه داشته باشند.

انقلاب ترانزیتی در آسیا

وی با اشاره به اجلاس چهارجانبه همکاریهای بین المللی ترانزیتی افزود:180 هزار کامیون در سال گذشته بین ایران و ترکمنستان، ازبکستان و قزاقستان تردد کردند و 10 میلیون تن بار نقل و انتقال شده که این ظرفیت تا 20 میلیون تن و بیشتر قابل افزایش است.

متکی گفت:اشتغال زایی گسترده، حرکت به سوی همکاریهای گسترده گمرکی،اتصال دریای عمان و خلیج فارس به آسیای مرکزی و افزایش تجارت منطقه ای از اهداف این نشست چهارجانبه بود.



وی گفت:این کار یک تحول تاریخی و انقلابی در حمل و نقل است.

معاهده 1921و 1940 بخشی از مبنای کار رژیم حقوقی دریای خزر

متکی درباره اجلاس نشست نمایندگان ویژه کشورهای ساحلی دریای خزر گفت:برداشتن گام هایی برای نهایی کردن رژیم حقوقی دریای خزر و تهیه پیش نویس بیانه اجلاس سران دو دستور کار محوری این اجلاس است که تا فردا ادامه دارد.

وی افزود: سند همکاریهای امنیتی این کشورها نیز در نشست هفته گذشته باکو تقریبا نهایی شد و در اجلاس سران به تصویب خواهد رسید.

متکی گفت: دو معاهده تاریخی بین ایران و شوروی سابق 1921و 1940 داریم که بخشی از مبنای کار است.

وی افزود: تصمیمات پیرامون خزر براساس اجماع است که پایه اش موضوعات کارشناسی و تصویب سران است.

متکی گفت:معاهده های موجود پیرامون این دریا، حقوق بین المللی دریاها و توافقات پنج کشور به صورت اجماع و مباحث خاص، زیربناها و مبانی تصمیم ها پیرامون خزر است.

وی گفت توافقات اولیه دو جانبه بین کشورها انجام شده است و امیدواریم موضوع رژیم حقوقی دریای خزر نیز نهایی شود.

متکی همچنین با اشاره به اینکه یکی از لوازم همگرایی تسهیل رفت و آمدها است و ما وظیفه داریم آن را تسهیل کنیم گفت:هر چه ارتباطات سهل تر باشد گویای این است که مناسبات اعتمادآمیزی بین آن دو کشور وجود دارد.

وی گفت: ترجیحا لغو روادید برای همه نوع گذرنامه ها در دستور کار این وزراتخانه است.

متکی گفت: در جاهایی که به طور کامل نتوانیم لغو کنیم برای برخی اقشار مانند بازرگانان تسهیلاتی ایجاد خواهیم کرد .

وی افزود: دولت نهم تصویب کرد که اتباع همه کشورها جز برخی کشورها می توانند در مبادی ورودی ایران 15 روز روادید دریافت کنند.

انعطاف در تعیین زمان و مکان مذاکرات

متکی درباره زمان و مکان مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک گفت: طرف مقابل شیوه پسندیده ای در این باره نداشت و این موضوع را رسانه ای می کرد اما ایران به دنبال دریافت نظر مقابل است.

وی گفت: درباره زبان و مکان مشکل خاصی نداریم و انعطاف لازم وجود دارد و تاریخ های داده شده تفاوتی با هم ندارد و به لحاظ محل هم دو سه محل مانند ژنو، وین و ترکیه مطرح بود که ما نظر موافق خود را اعلام کردیم و این موضوع در ادامه گفتگوها و در روزهای آینده مشخص می شود.

وی درباره دستور کار این مذاکرات گفت: معمول جلسات این است که دستور کاری داشته باشد و گاهی هم طرفین توافق می کنند که پیرامون دستور کار بحث کنند بنابر این یکی از این دو طریق تصمیم گیری می شود و مبنای تشکیل جلسه خواهد بود.

چشم انداز روشن با نخست وزیری مالکی

متکی درباره شکل گیری دولت در عراق گفت:‌ ارزیابی کلی در منطقه این است که تقریبا اجماع حداکثری ایجاد شده است و موضوع نخست وزیر مالکی می تواند چشم انداز روشنی را ایجاد کند.

وی گفت:اگر اینگونه باشد باید در روزهای آینده شاهد تشکیل مجلس باشیم.

متکی افزود:نوعی اتفاق در حال شکل گیری است که رئیس جمهوری هم طالبانی باشد و در این صورت ریاست مجلس به برادران اهل سنت واگذار می شود.

وی افزود: اگر این ترتیبات انجام شود ارکان اصلی شکل گیری دولت عراق نهایی و مشارکت همه جریانها باعث می شود که دولت اپوزیسیون نداشته باشد.