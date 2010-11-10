ارائه 70نوع خدمات توسط دولت الکترونیک/ دیگر نیروی شرکتی در دستگاهها نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، لطف‌الله فروزنده صبح چهارشنبه در حاشیه همایش علمی توانمندسازی کارکنان نیروی انتظامی گفت: دولت الکترونیک یکی از مهمترین محورهای برنامه دولت است که بر همین اساس تلاش شده خدماتی که مردم می‌خواهند به صورت کاملاً الکترونیکی به آنان ارایه شود.

وی ادامه داد: تمام خدمات دستگاه‌ها در یک پرتابل مشخص شده است و مردم می‌توانند با مراجعه به این پرتابل مدارک مورد نیاز خود را در خدماتی که می خواهند مشاهده کنند.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور گفت: برنامه ما این است که این پرتابل را تعاملی کنیم تا مردم علاوه بر مشاهده مدارک خود بتوانند خدمات را نیز در همان پرتابل دریافت کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 70 نوع خدمات به مردم ارایه می‌شود که تا پایان سال 23 خدمت مورد نیاز مردم نیز مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد.

فروزنده با اشاره به پیشخوان‌های روستایی گفت: در حال حاضر10 هزار پیشخوان روستایی در کشور فعال است که در سال جاری برنامه داریم این پیشخوان‌ها را از لحاظ کمی و کیفی تقویت کنیم تا مردم با رفتن به این پیشخوان ها در روستاها خدمات دریافت کنند.

وی با اشاره به دورکاری در کشور گفت: این موضوع به طور جدی در تهران در حال پیگیری است تا مشاغلی که دورکاری در آنها امکانپذیر است هرچه سریعتر عملی شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: در حال حاضر سازمانهای مختلف برای بحث و بررسی در مورد اجرای این طرح به سازمان دعوت شده‌اند.

نیرویی به اسم نیروی شرکتی نداریم

فروزنده افزود: نیروهای شرکتی که در کارهای غیرحجمی مانند کارشناسی، پزشکی و پرستاران فعالیت می‌کردند براساس مصوبه دولت باید به طور مستقیم با دستگاه‌ها قرارداد ببندند.

وی گفت: نیروی به نام نیروی شرکتی در دستگاه‌ها نداریم و هیچ دستگاهی نیز به عنوان دستگاه واسطه حق استفاده از این گونه نیروها را ندارد.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی ادامه داد: در فعالیت‌های حجمی نیز که ارایه خدمات در آنها صورت می‌‌گیرد براساس آیین نامه ماده 22 (قانون استخدامی کشور) عمل می‌کنیم که براساس آن افرادی که در کارهای حجمی فعالیت می کنند یک شرکت تعاونی تشکیل داده و سهامدار شوند.