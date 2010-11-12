حبیب اسماعیلی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری "مصادره" تمام شده و کاوه ایمانی تدوین آن را 20 روز دیگر تمام می‌کند، هنوز صداگذاری و ساخت موسیقی شروع نشده است. با توجه به فضای اکران، "مصادره" را سال آینده اکران عمومی می‌کنیم.

اکبر عبدی، ایرج قادری، ماه چهره‌خلیلی، نیما شاهرخ‌شاهی، افسانه پاکرو، سیروس گرجستانی، مجید مشیری، الیزابت امینی، امیرعلی رنجبر، میرطاهر مظلومی و مریم امیرجلالی و عباس امیری بازیگران "مصادره"هستند.

این فیلم درباره انتشار فیلم‌های خصوصی افراد است و اتفاقاتی پیرامون این موضوع را به تصویر می‌‌کشد. فیلمنامه "مصادره" را عبدالرضا منجزی نوشته است.



عوامل تولید "مصادره" عبارتند از مدیر فیلمبرداری: فرج حیدری، صدابردار: بابک اخوان، طراح صحنه و لباس: نوید فرح‌ مرزی، طراح چهره پردازی: مهین نویدی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: سوسن دین‌محمد و مجری طرح: حبیب اسماعیلی.