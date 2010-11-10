پلیس باید توانایی تحلیل شرایط را داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود تشکری صبح چهارشنبه در حاشیه همایش علمی توانمندسازی پلیس افزود: امروزه نیروی انسانی جزو سرمایه‌های اساسی یک سازمان است به نحوی که نقشی که منابع انسانی در توسعه و شکوفایی سازمان دارند از دید همگان انکارناپذیر است.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی ادامه داد: یکی از سازمان‌هایی که نیروی انسانی نقشی جدی در آن دارد نیروی انتظامی است زیرا به جهت انواع ماموریت‌ها، گستردگی و ارتباط ناجا با آحاد جامعه نیروی انسانی و توسعه توانمندی آن برای تحقق اهداف حائز اهمیت است.

وی تصریح کرد: بحث توسعه توانمندی نیروی انسانی در ناجا همواره از گذشته مد نظر بوده به نحوی که آموزش‌هایی که سربازان در حین خدمت نیز می‌بینند باید متناسب با رسته‌ای باشد که در آن به کار گرفته می‌شوند.

سردار تشکری با اشاره به فعالیت شورای عالی توانمندسازی در نیروی انتظامی گفت: مهمترین هدف تشکیل این شورا توانمند شدن کارکنان و ماموران نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به استاندارد سازی رفتار پلیس گفت: چند سالی که استاندارد رفتار پلیس در دستور کار قرار گرفته که می‌توان نتیجه آن را به تدریج در رفتار ماموران مشاهده کرد.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: معتقدیم که کاستی‌هایی در اجرای این طرح بوده که امیدواریم با اقدامات صورت گرفته برطرف شود.

وی تصریح کرد: پلیس باید آنچنان توانمند باشد که در صحنه شرایط را تجزیه و تحلیل کرده و بهترین اقدام را انجام دهد.

سردار تشکری گفت: دستیابی به چنین ماموری بخشی به ویژگی‌های شخصی و بخشی به توانمندسازی ماموران باز می گردد اما به طور مجموع توانمند سازی و حرفه ای گری پلیس در کشور موضوعی است که به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پرسنل و ماموران نیروی انتظامی نمایندگان یگان هستند به نحوی که حتی یک سرباز نیروی انتظامی به جهت حساسیتی که کار وی دارد می‌تواند تاثیر استراتژیک در سازمان بگذارد.

جانشین معاون هماهنگ کننده نیروی انتظامی گفت: نیروی انتظامی با سازمانهای دیگر متفاوت است و کوچکترین حرکت ماموران پلیس مورد تجزیه و تحلیل دیگران قرار می‌گیرد بر همین اساس طبق گزارشات بیرونی و داخلی به طور مرتب فعالیت ماموران رصد می‌شود.

وی اظهار کرد: شکایت‌هایی که از ماموران می‌شود بیشتر از تقدیر و تشکرها مورد بررسی قرار می‌گیرد که بعضاً رسیدگی ‌ها موجب برخورد با ماموران و ایجاد پرونده قضائی برای صدور حکم می شود.