معرفی عارفان جهان اسلام به همگان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، قسان کلاسی صبح چهارشنبه در حاشیه کنگره بین المللی شمس تبریزی در خوی افزود: شمس تبریزی افتخار بزرگ مسلمانان جهان است و معرفی هرچه بیشتر این شخصیت برجسته به جهانیان ضروری است .

وی رابطه فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سوریه را بسیار عمیق دانست و از حضور در کنگره بین المللی شمس تبریز یو حضور بر سر مزار این عارف نامی ابراز خرسندی کرد.

کنگره بین المللی شمس تبریزی با حضور اندیشمندان، محققان و شمس پژوهان، مولانا و حافظ شناسان ایران و سفیران 15 کشور خارجی و هنرمندان در برنامه های مختلف در شهرستان های خوی و ارومیه از 15 آبان ماه سالجاری به مدت پنج روز آغاز بکار کرده است.

آغاز بخش علمی کنگره با محوریت تاثیر عرفان شمس تبریزی بر هنر

بخش علمی کنگره با محوریت تاثیر عرفان، بخصوص افکار و شخصیت حضرت شمس بر هنر از صبح امروز در سالن شمس تبریزی مجتمع فرهنگی و هنری خوی آغاز بکار کرد.

هیئت رئیسه این بخش، محمد علی موحد، محمد سلحشور، غلامحسین امیرخانی، محمد مهدی هراتی و داوود رشیدی هستند که در این بخش بعد از ارائه گزارش دبیر کمیته هنری کنگره، حسن حسین نژاد، محمد علی موحد، غلامحسین امیرخانی، داوود رشیدی، محمد مهدی هراتی، حسن بلخاری، ایرج نعیمایی،رجواد بختیاری، کاوه تیموری، حمید قاسم زادگان جهرمی و آتش تقی پور مقالات خود را ارائه می کنند.

اجرای برنامه ویژه در محل آرامگاه حضرت شمس در خوی از دیگر برنامه های روز پایانی کنگره بین المللی شمس تبریزی در ارومیه و خوی بوده که با تلاوت قرآن کریم، خوش آمدگویی رئیس شورای شهرخوی و شعرخوانی ناصحی اغاز می شود.

اجرای کنسرت موسیقی شهرام ناظری در مزار شمس تبریزی

سخنرانی اسین چلبی بیست و سومین نواده مولانا، سخنرانی ناجی باکرجی رئیس موزه ها و تربت مولانا، اعطای نشان وی‍ژه فرهنگی بارگاه مولانا به بارگاه شمس، عطای نشان بنیاد مولانا از ترکیه به استاد شهرام ناظری و کنسرت موسیقی شهرام ناظری در محل بارگاه از دیگر برنامه های ویژه در این روز خواهد بود.

مراسم اختتامیه کنگره بین المللی شمس تبریزی نیز در محل سالن شمس تبریزی مجتمع فرهنگی و هنری خوی نیز با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط ارکستر فیلارمونیک ارومیه آغاز می شود.

چهار سخنرانی استانداری آذربایجان غربی، سخنرانی استاندار آذربایجان شرقی، اجرای نمایش خط سوم توسط گروه هنری شمس، سخنرانی یکی از میهمانان خارجی، سخنرانی نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی، سخنرانی دکتر صفی پور رئیس بنیاد فارس شناسی – شیراز، اجرای سمفونی، سخنرانی دکتر جلالی شمس پژوه و عضو بنیاد شمس، سخنرانی حجت الاسلام ادب و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران از جمله برنامه های مراسم اختتامیه این کنگره بین المللی خواهد بود.

رونمایی از نشان شمس تبریزی و اهدا آن به شاعران

همچنین اعطای نشان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران به دکتر موحد دیلمقانی، سخنرانی حجت الله ایوبی مدیرعامل بنیاد شمس تبریزی و مولانا و رو نمایی از نشان شمس و اهدا آن به جمعی از شاعران از دیگر برنامه های مراسم اختتامیه خواهد بود.

محمد بن علی بن ملک‌داد، ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی از صوفیان مشهور سده هفتم هجری بوده و شهرت او بیشتر به خاطر آشنایی مولوی با اوست و دیوان غزل‌های مولوی با نام کلیات شمس شناخته می‌شود.

شمس تبریزی اولین بار در سال ۶۴۲ هجری قمری به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد، مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیه رفت و در سال ۶۴۳ به قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدان مولانا قرار گرفت تا سال ۶۴۵ که ظاهرا برای آخرین بار از قونیه رفت و ناپدید گشت.

در مورد سرنوشت وی اطلاع دقیقی در دست نیست، از شمس اثری در دست نیست، مریدان سخنان وی را که در مجالس مختلف بر زبان آورده، گردآوری کرده‌اند که این اثر به نام «مقالات شمس تبریزی» معروف است.

مزار شمس تبریزی که از چندین قرن پیش در شهر خوی شناخته می‌شده است، پس از یک دوران فراموشی، در دهه‌های اخیر توسط محققان بازشناسی شده و نسبت به بازسازی مزار شمس تبریزی در خوی اقدام شده است.