  1. هنر
  2. تئاتر
۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

"مردی که حرف می‌زند" در فستیوال "لیو" به صحنه می‌رود

"مردی که حرف می‌زند" در فستیوال "لیو" به صحنه می‌رود

فستیوال مونولوگ گروه تئاتر "لیو" جمعه 21 آبان‌ماه میزبان اجرای مونولوگ "مردی که حرف می‌زند" به کارگردانی عباس غفاری است که در سه نوبت در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مردی که حرف می‌زند" نوشته محمد چرمشیر است و عباس غفاری این مونولوگ را با بازی افشین هاشمی جمعه 21 آبان‌ماه در سه نوبت 16، 17 و 18 در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌برد. فروش بلیت این نمایش از ساعت 15:30 آغاز می‌شود.

در اجرای این مونولوگ نگار حسن‌زاده به عنوان دستیار کارگردان حضور دارد. شماره‌های گذشته ماهنامه "لیو" هم به درخواست مخاطبان این گروه به تعداد محدود در این روز ارائه می‌شود.

کد مطلب 1188910

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها