به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش "مردی که حرف می‌زند" نوشته محمد چرمشیر است و عباس غفاری این مونولوگ را با بازی افشین هاشمی جمعه 21 آبان‌ماه در سه نوبت 16، 17 و 18 در تالار انتظامی خانه هنرمندان ایران به صحنه می‌برد. فروش بلیت این نمایش از ساعت 15:30 آغاز می‌شود.



در اجرای این مونولوگ نگار حسن‌زاده به عنوان دستیار کارگردان حضور دارد. شماره‌های گذشته ماهنامه "لیو" هم به درخواست مخاطبان این گروه به تعداد محدود در این روز ارائه می‌شود.