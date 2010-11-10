  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۰۲

اگر کارشناسان صلاح بدانند؛

مسیر دیگری برای احداث جاده جنگل ابر انتخاب می شود

مسیر دیگری برای احداث جاده جنگل ابر انتخاب می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون مناطق مرطوب و نیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: تخریب جنگل های بکر شمال و گلستان براثر احداث جاده جنگل ابر در دست بررسی کارشناسی است.

علی اوسط منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به اینکه در آخرین جلسه که با حضور دستگاههای متولی انجام شد و براساس قانون ماده 71 برنامه چهارم، توسعه این طرح از سوی سازمان محیط زیست در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: اگر اعلام شود که احداث جاده باعث تخریب است، مسیر دیگری برای احداث آن انتخاب می شود و هنوز در این زمینه تصمیماتی گرفته نشده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک تشکیلات در سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور روی این مسئله کار می کند.
 
منتظری گفت: کشور ما در منطقه خشک قرار دارد و تحول لازم در آن صورت نگرفته است و با اصول خاص برنامه توسعه باید به گونه ای عمل شود که کشوری آباد بسازیم.
 
وضعیت کیفی جنگلهای شمال اعلام می شود

معاون مناطق مرطوب ونیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به وضعیت جنگلهای شمال اشاره و اضافه کرد: در زمینه این جنگلها تا دو ماه آینده وضعیت کیفی جنگل های شمال نسبت به 10 سال قبل اعلام می شود.
 
وی درباره طرح حفاظت از جنگلها اعلام کرد: از سال 82 یگان حفاظت با ظرفیت 300 سرباز کار خود را آغاز کرده است و از سربازهای سپاه و انتظامی در آن استفاده شده است.
 
وی خاطرنشان کرد: در کنار این دستگاهها مردم نیز باید مشارکت خوبی داشته باشند و حفاظت از عرصه های طبیعی کار همه است.
کد مطلب 1188911

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها