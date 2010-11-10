مسیر دیگری برای احداث جاده جنگل ابر انتخاب می شود

علی اوسط منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با توجه به اینکه در آخرین جلسه که با حضور دستگاههای متولی انجام شد و براساس قانون ماده 71 برنامه چهارم، توسعه این طرح از سوی سازمان محیط زیست در حال بررسی است.

وی اظهار داشت: اگر اعلام شود که احداث جاده باعث تخریب است، مسیر دیگری برای احداث آن انتخاب می شود و هنوز در این زمینه تصمیماتی گرفته نشده است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک تشکیلات در سازمان جنگل ها و آبخیزداری کشور روی این مسئله کار می کند.

منتظری گفت: کشور ما در منطقه خشک قرار دارد و تحول لازم در آن صورت نگرفته است و با اصول خاص برنامه توسعه باید به گونه ای عمل شود که کشوری آباد بسازیم.



وضعیت کیفی جنگلهای شمال اعلام می شود





معاون مناطق مرطوب ونیمه مرطوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به وضعیت جنگلهای شمال اشاره و اضافه کرد: در زمینه این جنگلها تا دو ماه آینده وضعیت کیفی جنگل های شمال نسبت به 10 سال قبل اعلام می شود.

وی درباره طرح حفاظت از جنگلها اعلام کرد: از سال 82 یگان حفاظت با ظرفیت 300 سرباز کار خود را آغاز کرده است و از سربازهای سپاه و انتظامی در آن استفاده شده است.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این دستگاهها مردم نیز باید مشارکت خوبی داشته باشند و حفاظت از عرصه های طبیعی کار همه است.