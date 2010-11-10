به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه " از نور می گویم " کاری از گروه قرآن و تفسیر است که مسائل مربوط به لغت، ترجمه و تفسیر سوره های جزء 30 قرآن کریم از بروج تا نباء را مورد بررسی قرار می دهد.

سیدهادی سید افقهی به عنوان کارشناس برنامه "نور واژه ها" روزهای شنبه و یکشنبه لغات و ترجمه سوره تعیین شده در هفته را شرح می دهد .

"نور آینه ها" برنامه روز دوشنبه از سری برنامه های " از نور می گویم"است که در آن حجت الاسلام علم الهدی به بررسی و تفسیر روایی سوره هفته می پردازد.

روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی در برنامه " نور سایه ها" عهده دار بیان نکات معرفتی سوره های بروج تا نباء است .

برنامه " از نور می گویم با زیر مجموعه های " نور واژه ها " و " نور " آینه ها " شنبه تا چهارشنبه ساعت 18 به مدت 30 دقیقه از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.

این برنامه در هفته سوم آبان ماه به بررسی سوره تکویر اختصاص دارد و در هفته پایانی آبان ماه سوره عبس در آن مورد بررسی قرار می گیرد.