نقش روابط عمومی ها در ایجاد رضایتمندی جامعه موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید محمد جعفر امامیان صبح چهارشنبه در دوازدهمین گردهمایی شورای هماهنگی روابط عمومی های استان، اظهارداشت: خوشبختانه طی چند سال گذشته با یک رویکرد جدیدی نسبت به بستر سازی مناسب جهت ارتقاء و رشد عملکردی روابط عمومی ها عمل شده است و تلاش شده تا شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بصورت فصلی و منظم به منظور ایجاد تعامل، انسجام وهمکاری لازم بین روابط عمومی ها برگزار شود.

رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل استانداری کرمانشاه، با اشاره به انتخاب اعضای جدید دبیرخانه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان طی چند مدت گذشته، خاطر نشان کرد: اعضای این دبیرخانه که با برگزاری انتخابات در هر سال توسط اعضای این شورا انتخاب می شوند، کل امورات مربوط به روابط عمومی ها را بصورت دقیق و مستمر مورد پیگیری و بررسی قرار می دهند.

وی از تدوین تقویم اجرایی برای ارتقای جایگاه روابط عمومی ها و آشنایی مسئولان روابط عمومی ها با دستاوردها و برنامه های توسعه ای استان خبر داد و اظهار داشت: در این تقویم، اجرای دوره های آموزشی، بازدید میدانی اعضای شورای هماهنگی روابط عمومی ها از پروژه های در دست اجرا و ... به منظور ارتقای جایگاه روابط عمومی ها و آگاهی و اطلاع رسانی مناسب در استان مورد تاکید قرار گرفته است.

امامیان برگزاری جشنواره برترین روابط عمومی ها را یکی از ابتکارات استان برای توجه ویژه به کارکرد و عملکرد روابط عمومی ها عنوان کرد و گفت: جشنواره برترین روابط عمومی ها طی سه سال گذشته هر ساله بصورت مستمر برگزار شده و از بین روابط عمومی های استان، چندین روابط عمومی به عنوان برتر و فعال انتخاب و معرفی می شوند.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها جلوه بیرونی فعالیت های دستگاه ها است و با توجه به عملکرد مثبت خود قادرند که در رضایتمندی مردم نقش موثر و تاثیرگذاری داشته باشند، افزود: باید با تمام وجود در راستای فعال نمودن روابط عمومی ها اقدام شود زیرا این امر منجر به اثرگذاری مطلوب روابط عمومی ها در اطلاع رسانی به موقع و سریع در جامعه خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان کرمانشاه در ادامه از راه اندازی کتابخانه تخصصی روابط عمومی های استان خبر داد و گفت: این کتابخانه که در دفترآموزش و پژوهش استانداری واقع در کارمندان ایستگاه دو دایر است دارای کتاب های تخصصی و مورد نیاز رشته روابط عمومی است.