همایش ملی ادبیات فارسی در بیرجند آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دبیر همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای صبح چهارشنبه این همایش را تجلیگاه فرهنگ و ارزش های دینی یک جامعه دانست و افزود: بسیاری از علوم مانند تاریخ در قالب زبان فارسی که نماد وحدت است تجلی پیدا کرده است.

علی اکبرسام خانیانی از ایجاد یک رشته اختیاری ادبیات فارسی منطقه ای در دانشگاه های کشور خبر داد و گفت: این موضوع برای تصویب نهایی در حال بررسی است.

وی به محورهای برگزاری این همایش اشاره کرد و اظهار داشت: اکثر مقالات ارسالی به این همایش در چهار محور اصلی جامعه شناسی ادبیات فارسی، تحلیل محتوا و روانشناسی آثار ادبی, پیوندهای زبانشناسان و ادیبان و ادبیات تطبیقی بوده است.

سام خانیانی آشنایی با شیوه ها و مکاتب نوین پژوهشی، آشنایی با شیوه شناسی پژوهش های میان رشته ای در ادبیات فارسی، بازشناسی پیوندهای ادبیات فارسی با سایر علوم به ویژه علوم انسانی و هنر، آشنایی با ظرفیتها و محدودیتهای پژوهشی میان رشته ای در ادبیات فارسی و بسترسازی فکری برای ایجاد هسته های پژوهشی نوین را از جمله اهداف برگزاری این همایش برشمرد.

دبیر همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای از ارسال 200 مقاله علمی از سوی پژوهشگران سراسر کشور به این همایش در دانشگاه بیرجند خبر داد و بیان داشت:از میان مقالات ارسالی به دبیرخانه این همایش در دانشگاه بیرجند بالغ بر 155 مقاله در کمیته علمی پذیرفته شده است.

وی اضافه کرد: 20 درصد آثار ارسالی به این همایش از دانشگاه بیرجند بوده، که این رقم 40 مقاله را شامل می شود.

همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای از امروز به مدت دو روز در بیرجند برگزار می شود.