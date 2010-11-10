4 پروژه مهم ورزشی در ایلام به بهره برداری می رسد

فرزاد فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام افزود: سرانه فضای ورزشی استان ایلام برای هر فرد با افتتاح این پروژه ها به بیش از 60 صدم مترمربع می رسد که این مقدار در یک سال و نیم گذشته 55 صدم مترمربع بوده است.

وی افزود: از زمان حضور دکتر سعیدلو در سازمان تربیت بدنی کشور این سرانه به 59 صدم مترمربع افزایش یافته است.

فتاحی ادامه داد: استان ایلام درحال حاضر 33 پروژه در دست احداث دارد و باحمایتی که ازجانب مسئولان ارشد کشور و استانی به خصوص ریاست سازمان تربیت بدنی کشور از ورزش استان می شود، با بهره برداری از این پروژه ها سرانه فضای ورزشی استان به 74 صدم مترمربع می رسد.

فتاحی با اشاره به برنامه های این اداره کل برای ترویج و اشاعه همگانی در استان ایلام، تصریح کرد: خوشبختانه با توجه به طبیعت زیبا و کوهستانی استان زمینه های خوبی برای توسعه و ترویج ورزش همگانی و گرایش جامعه به این سمت وجود دارد و با تعامل لازم با ادارات و ارگان های مختلف از جمله توانمندی های بسیج و آموزش وپرورش و شهرداری ها و دانشگاه ها سعی درگسترش ورزش همگانی داریم.

مدیر کل تربیت بدنی ایلام افزود: در بحث روستایی و عشایری استان، ایلام از جمله استان های است که به آداب و سنن خود به شدت پایبند هستند و دلیرمردان و شیرزنانی داریم که می توانند در عرصه بازیهای بومی و عشایری نام استان را سربلند کنند.

وی ادامه داد: با توجه به تنوع بازیها و تفریحات سالم روستایی و عشایری این استان می تواند جزو استانهای برتر کشور باشد .

فتاحی عنوان کرد: یکی دیگر از رویکردهای مهم هیئت های ورزشی استان تعمیق بخشیدن به روابط خود با روسا و مسئولان فدراسیون ها است.

وی افزود: این ارتباط باید به نوعی باشد که روسای فدراسیون های ورزشی هر سال یک الی دو بار در استان حضور یابند و در جریان مسائل و مشکلات هیئت های ورزشی قرار گیرند.

وی به مسئله اسپانسر و حمایت ازتیم های استان برای شرکت در مسابقات و لیگ کشوری اشاره کرد و اظهارداشت: یکی از وظایف ها و هیئت ها جذب اسپانسر و حامیان مالی است که امسال با برنامه های خوبی که برای این مهم در نظر گرفته ایم.