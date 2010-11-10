مسافربرهای شخصی گلستان باید ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود صبح چهارشنبه در کمیته حمل و نقل سوخت استان گفت: با اعمال قانون هدفمندی یارانه ها، در مدیریت حمل و نقل انقلابی صورت می گیرد و مدیریت حمل و نقل از حالت سنتی عبور و علمی خواهد شد.

وی به بسته حمایتی شهرداریها و دهیاریها از حمل و نقل اشاره کرد و افزود: آمادگی لازم و کامل در اجرای قانون با توجه به حساسیت این موضوع در اجرا ودقت در برنامه ریزی وجود دارد.

وی با اشاره به موضوعات مطرح شده در جلسه ستاد استانی هدفمندکردن یارانه ها اضافه کرد: مدیریت شایعات، مدیریت بر کنترل قیمتها و پیگیری در خصوص نصب جایگاههای CnG در روستاهای با جمعیتی بالا و ساماندهی مسافربرهای شخصی از نکات مهمی است که باید مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

وی اعلام کرد: پایانه های حمل و نقل استان نیز آمادگی کامل و لازم جهت اجرای قانون اعم از ارائه آمار ناوگان حمل ونقل ونوسازی ناوگان فرسوده و... را دارد.

وی با اشاره برخورد جدی با متخلفان در حوزه حمل ونقل برنظارت ومدیریت بر حمل ونقل بصورت مستمر وحضوری بویژه پس از آزادسازی قیمت ها تاکید کرد.

دادبود اظهار داشت: راهبر استان موظف است در خصوص جلوگیری از فعالیت مسافربرهای شخصی ساماندهی نشده که در محدوده وحریم شهرها در حال تردد هستند، اقدام قانونی را انجام دهد.