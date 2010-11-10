روابط عمومی ها در طرح هدفمند کردن یارانه ها نقش مهمی دارند

به گزارش خبرنگار مهر درکرمانشاه، کیومرث کلانتری صبح چهارشنبه در دوازدهمین شورای هماهنگی روابط عمومی های استان دو موضوع طرح هدهمند ساختن یارانه ها و کارکرد و نقش روابط عمومی ها در پیشبرد برنامه های توسعه ای را مورد اشاره قرار داد.

وی در ابتدای سخنان خود به اجرای طرح هدفمند ساختن یارانه ها اشاره کرد وگفت: مسئولان با تمام جدیت و تلاش به دنبال یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور هستند و این کار بزرگ نیازمند همکاری، همت و تلاش همة دستگاه ها و بخش ها است ،به خصوص روابط عمومی ها دراین زمینه نقش بسیار مهم و با اهمیتی دارند.

کلانتری اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سال گذشته ، دهه چهارم انقلاب را به نام دهه پیشرفت و توسعه و سال گذشته را به نام سال شروع اصلاح الگوی مصرف نامگذاری فرمودند لذا این نام گذاری ها یک راهبرد اساسی و استراتژیک بسیار مهم برای کشور است که باید توجه کافی و دقت نظر تمام جهت اجرایی کردن فرمایشات معظم له داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در دنیایی زندگی می کنیم که دارای دو ویژگی "نیاز نامحدود و منابع محدود" است، خاطر نشان کرد: کشور ما هم از این موضوع مستثنی نیست و کشور ایران کشوری است که به لحاظ قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک شکننده و آسیب پذیر است.

کلانتری با بیان اینکه از جمله کشورهایی هستیم که به لحاظ منابع آبی مشکل جدی داریم اظهار داشت: از سوی دیگر کشوری در حال توسعه هستیم که با توجه به برنامه های پیش بینی شده قصد داریم که از قافله روند توسعه ای در جهان عقب نمانیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه ادامه داد: طی 30 سال گذشته جمعیت کشور به دو برابر افزایش یافته و این جمعت به امکانات و خدمات مختلف نیاز دارد و از سوی دیگر باید توجه داشته باشیم که منابع کشور طی این چند سال نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش هم یافته است.

وی با تاکید بر اینکه باید از امکانات و منابع خود بصورت بهینه استفاده کنیم، افزود: با توجه به اینکه کشور ایران دارای 70 میلیون جمعیت است اما به لحاظ مصرف انرژی جز سومین کشور دنیا هستیم و چهار برابر متوسط جهانی مصرف گاز داریم.

کلانتری تصریح کرد: دولت سالانه 110 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می کند و نکته جالب اینکه 70 درصد از این یارانه نصیب 30 درصد جامعه و 30 درصد باقیمانده نیز نصیب 70 درصد مردم خواهد شد لذا پرداخت کنونی یارانه هیچ سنخیتی با گسترش عدالت در جامعه ندارد.

وی با بیان اینکه الان زمان اطلاع رسانی و آگاهی دادن به مردم در خصوص اجرای طرح هدهمند ساختن یارانه ها است، تحقق عدالت، تخصیص بهینه منابع، اصلاح ساختار اقتصادی ، دستیابی به توسعه پایدار، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش فقر و رعایت اصلاح الگوی مصرف را از ویژگی های این طرح اساسی برشمرد.

کلانتری افزود: متاسفانه بعضی ها به دنبال ایجاد رعب، ترس و وحشت در جامعه هستند اما باید توجه داشت که دولت در نهایت تلاش و کوشش در کنار مردم خواهد بود و با تدوین برنامه ها و تمهیداتی که اندیشیده شده کوچکترین جای اضطراب و نگرانی وجود ندارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود به کارکرد روابط عمومی ها اشاره کرد و گفت: روابط عمومی ها جز نیروهای متخصص و توانمند جامعه و سرمایه های ارزشمند انسانی و همچنین محرک روند توسعه هستند و در عصری که ارتباطات و اطلاعات نفوذ قابل توجهی دارد حتماً نیازمند استفاده از تکنولوژی های برتر و اطلاع رسانی به موقع و ایجاد رضایتمندی در جامعه هستیم.

وی با بیان اینکه روابط عمومی ها به عنوان پل ارتباطی در جامعه مورد توجه هستند گفت: مسئولان روابط عمومی ها باید به عنوان یک نیروی متخصص به انجام وظیفه پرداخته و با شناسایی نقاط ضعف و قوت، زمینه را برای حرکت بهتر و دقیق تر دستگاه ذیربط خود هموار سازند.

کلانتری تصریح کرد: یک روابط عمومی فعال و پویا نقش ارزنده و مهمی در راستای شناخته شدن مدیر دستگاه خود به عنوان یک مدیر موفق ایفا خواهد کرد زیرا یک روابط عمومی از یکسو در انتقال نیازهای مردم به دستگاه و از سوی دیگر در انتقال دستاوردها و اطلاع رسانی به موقع به جامعه وظیفه مهمی به عهده دارد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه خاطر نشان کرد: نیروی انسانی نقش ارزنده ای در توسعه همه جانبه دارد، لذا با برنامه ریزی های دقیق تر و بهتر باید قادر باشیم که از سرمایه های انسانی که محرک و موتور اصلی توسعه هستند، بهره کافی و لازم را داشته باشیم.