کشف کالای قاچاق در همدان 30 درصد افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار احمد‌رضا رادان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده در سطح کشور در هفت ماه گذشته 400 میلیارد تومان است.

وی افزود: از 400 میلیارد تومان کالای کشف شده 82 میلیارد تومان به استان همدان اختصاص دارد و همدان از استان‌های مطرح در مبارزه با قاچاق کالا است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا باید از ورود و همچنین خروج کالای قاچاق جلوگیری کرد، گفت: برای مبارزه با مواد مخدر به ویژه در استان سیستان و بلوچستان فشار در کنترل و انسداد مرز بیشتر از گذشته شده است.

وی با بیان اینکه ‌بخش‌هایی از مرز‌های جنوبی نیز به کنترل خوبی در آمده است، گفت: اعتباری که برای کنترل مرزها اختصاص یافته کافی نیست.

رادان افزود: در زمینه مواد مخدر بیشترین مواد کشف شده شامل تریاک، شیشه، کراک، حشیش و همچنین مواد مخدر صنعتی است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: با اجرای چندین عملیات در شمال غرب انجام شد و کنترل این مرزها خروج گازوئیل نیز 47 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که بیشترین اجناس قاچاقی که وارد کشور می‌‌شود اجناس مخرب فرهنگی است، خاطرنشان کرد: هدف از تولید این کالاهای مخرب فرهنگی که با قیمت ارزان وارد می‌شود از بین بردن فرهنگ جوانان این مرز و بوم است.