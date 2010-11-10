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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۰:۵۹

کشف کالای قاچاق در همدان 30 درصد افزایش یافته است

کشف کالای قاچاق در همدان 30 درصد افزایش یافته است

همدان - خبرگزاری مهر: جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: در هفت ماه نخست امسال کشف کالای قاچاق در کشور 30 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار احمد‌رضا رادان پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ارزش ریالی کالای قاچاق کشف شده در سطح کشور در هفت ماه گذشته 400 میلیارد تومان است.

وی افزود: از 400 میلیارد تومان کالای کشف شده 82 میلیارد تومان به استان همدان اختصاص دارد و همدان از استان‌های مطرح در مبارزه با قاچاق کالا است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا باید از ورود و همچنین خروج کالای قاچاق جلوگیری کرد، گفت: برای مبارزه با مواد مخدر به ویژه در استان سیستان و بلوچستان فشار در کنترل و انسداد مرز بیشتر از گذشته شده است.

وی با بیان اینکه ‌بخش‌هایی از مرز‌های جنوبی نیز به کنترل خوبی در آمده است، گفت: اعتباری که برای کنترل مرزها اختصاص یافته کافی نیست.

رادان افزود: در زمینه مواد مخدر بیشترین مواد کشف شده شامل تریاک، شیشه، کراک، حشیش و همچنین مواد مخدر صنعتی است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور گفت: با اجرای چندین عملیات در شمال غرب انجام شد و کنترل این مرزها خروج گازوئیل نیز 47 درصد کاهش یافته است.

وی با اشاره به این که بیشترین اجناس قاچاقی که وارد کشور می‌‌شود اجناس مخرب فرهنگی است، خاطرنشان کرد: هدف از تولید این کالاهای مخرب فرهنگی که با قیمت ارزان وارد می‌شود از بین بردن فرهنگ جوانان این مرز و بوم است.

 

کد مطلب 1188930

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