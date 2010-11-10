نخستین جشنواره تولیدات زنان در حوزه رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مینوا اصلانی افزود: توانمندی زن مسلمان در عرصه اطلاع رسانی برای دنیا ناشناخته است. بسیج جامعه زنان کشور با برگزاری این جشنواره قصد دارد توانمندی آنها را به رخ دنیا بکشد و بگوید زن مسلمان ایرانی با حفظ هویت، کرامت انسانی و رعایت حدود الهی می تواند حضور جدی و فعالی در عرصه اطلاع رسانی داشته باشد.

وی اظهار داشت: این جشنواره می تواند الگویی برای آزاد اندیشان و همه کسانی که به دنبال تقویت خانواده هستند باشد و همه بانوان ایرانی و مردان فعال در حوزه های مرتبط با زنان مخاطبان این جشنواره محسوب می شوند.

وی تصریح کرد: فراخوان ارسال آثار در سطح ملی همزمان با هفته بسیج آغاز می شود و اسفندماه شاهد برگزاری اختتامیه جشنواره هستیم.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: تبیین توانمندیهای زنان در فعالیتهای اجتماعی، ثبت و مستندسازی حضور بانوان در بخشهای مختلف جامعه، بیان جایگاه زن در اسلام و زنان رسانه های در زمان پیامبر(ص) و نیز تشویق و حمایت از فعالیتهای اجتماعی زنان در چارچوب موازین اسلامی از جمله اهداف این جشنواره است.

اصلانی با بیان اینکه یکی از اهداف فمینیسم مقابله با نظام مقدس ماست گفت: غرب با نگاه ابزاری خود به زن موجب فروپاشی خانواده و از بین بردن معنویت و اخلاق می شود.

وی افزود: علاقه مندان برای ارسال آثار و آشنایی بیشتر با جشنواره تولیدات زنان در حوزه رسانه می توانند به سایت www.rayahin.ir مراجعه کنند.

جشنواره تولیدات زنان در حوزه رسانه در چهار حوزه کلی رسانه های مکتوب، رسانه های دیداری- شنیداری، رسانه های دیجیتال و بخش ویژه برگزار می شود.