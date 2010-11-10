اختصاص 30 میلیارد به پروژه های تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محسن حسینی صبح چهارشنبه در نشست این معاونت افزود: پروژه‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی با هدف ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب زیرزمینی و جبران افت و کسری مخزن آب‌های زیرزمینی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه حفاظت از منابع آبی شامل دو دسته اقدامات سازه‌ای و غیرسازه‌ای (مدیریتی) می‌شود، تصریح کرد: اقدامات سازه‌ای مانند مطالعات و احداث طرح‌های تغذیه مصنوعی آب‌های زیرزمینی در مناطق مستعد و دارای آب‌های سطحی مازاد و دارای سفره‌های آب زیرزمینی با بافت درشت‌ دانه است.



وی یادآور شد: تغذیه مصنوعی جفاکنده، استون آباد، انجیرآب- کلو، قرن آباد و شفیع آباد از جمله پروژه‌های تغذیه مصنوعی می‌باشد که در سال‌های گذشته توسط شرکت آب منطقه‌ای گلستان اجرا شده است و از طریق آن‌ها سالانه حدود چهار میلیون مترمکعب سفره‌های آب زیرزمینی منطقه که دربرگیرنده میادین تامین آب شرب است، تغذیه می‌شود.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای گلستان با اشاره به اقدامات مدیریتی و غیرسازه‌ای در راستای تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی گفت: راه‌اندازی گروه‌های گشت و بازرسی، خرید و نصب کنتورهای هوشمند آب و برق جهت کنترل بهره برداری از چاه‌های برقی، مطالعه و ایجاد تشکل‌های آب‌بران آب زیرزمینی با هدف جلب مشارکت بهره‌برداران در مدیریت حفاظت و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی، اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ صحیح بهره‌برداری بهینه از منابع آب و تهیه بانک اطلاعاتی الکترونیک کلیه منابع آب از جمله اقدامات غیرسازه‌ای شرکت آب منطقه‌ای در سال‌های گذشته بوده است.

وی افزود: اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری صادره قدیمی و صدور پروانه بهره‌برداری مصرف بهینه آب کشاورزی به جای آنها، الزام به اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی تحت پوشش چاه‌های نیازمند جابجایی یا کف‌شکنی، محدودیت در صدور مجوز حفر و بهره‌برداری جدید برای مصارف کشاورزی با توجه به اتمام پتانسیل قابل توسعه بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی از دیگر اقدامات غیرسازه‌ای در اجرای پروژه‌‌های تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی استان است.