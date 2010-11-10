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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۲۹

عبدالوهاب تدوین "ابراهیم و آتش" را آغاز کرد

عبدالوهاب تدوین "ابراهیم و آتش" را آغاز کرد

سپیده عبدالوهاب به تازگی تدوین "ابراهیم و آتش" ساخته پوریا آذربایجانی را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این تله فیلم روز دوشنبه 17 آبان در والی میبد به پایان رسید و هم اکنون در مرحله تدوین قرار دارد و هنوز آهنگساز و صداگذاری آن مشخص نشده‌اند.

در "ابراهیم و آتش" سیامک ادیب، مهران ضیغمی، نقی سیف جمالی، امیررضا وزیری، حسین سلیمانی، مهدی جعفری، سید ضیاء طاهری، کریم امینی و.... بازی می‌کنند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ابراهیم مرد پنجاه ساله که مدتهاست نزد اهالی روستا مقبولیت ندارد، به اصرار پدرزن پیرش مامور می‌شود به همراه پسرش که لال است، تعدادی گوسفند را برای عید قربان به امامزاده دوری از روستا ببرند، اما مسافرت در کویر بسیار دشوار است...

از عوامل تولید این فیلم می‌توان به نویسنده: علی دلگشایی و احسان فکا، مدیرتصویربرداری: مرتضی هدایی، طراح صحنه و لباس: حسین موسوی، طراح گریم: هاشم فقانی، مدیرتولید: حسن خضرآبادی، دستیار و برنامه ریز: محسن حسن‌پور، عکاس: علیرضا پروین و تهیه‌کننده: رامین عباسی زاده اشاره کرد.

"ابراهیم و آتش" از محصولات شبکه اول سیما است که عید قربان از تلویزیون پخش می‌شود.

کد مطلب 1188938

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