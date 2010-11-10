همایش تقریب مذاهب اسلامی در مکه مکرمه برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مکه مکرمه، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر سرپرست حجاج ایرانی در ابتدای این همایش گفت: مسئله تقریب مذاهب یکی از مسائلی است که سالیان دراز در میان جوامع اسلامی و خصوصا فرهیختگان جهان اسلام مطرح بوده وهست. مطالب زیادی هم در این زمینه گفته شده، همایشهای فراوانی در کشورهای مختلفی برگزار و اندیشمندان این موضوع را از زوایای مختلف مورد بحث قرار داده اند.



وی افزود: بنابراین در لزوم تقریب مذاهب اتفاق نظر وجود دارد و اطاعت از فرمان خداوند که می فرماید "واعتصموا بحبل الله جمعیا ولا تفرقوا" رمز جاودانگی اسلام در عرصه جهانی است.



سرپرست حجاج ایرانی تفرقه را موجب از بین رفتن عزت مسلمین و سلطه بیگانکان دانسته و گفت: تفرقه جوامع اسلامی را بر لب پرتگاهی قرار می دهد که اگر سقوط کنند به عذاب الیم در دنیا و آخرت دچار می شوند.



وی با اشاره به این نکته که غرب به خاطر اتحادی که بر سر منافع خود دارد پیشرفت کرده و در مسیر باطل خود به موفقیت دست پیدا کرده است گفت: اما کشورهای اسلامی علیرغم مشترکات فراوانی فرهنگی و عقیدتی به خاطر تحجر و افراطی گری نتوانسته اند آن چنان که باید اثرگذار باشند.



حجت الاسلام قاضی عسکر رمز موفقیت جهان اسلام را نهادینه شدن تقریب مذاهب اسلامی دانسته و گفت: برای تحقق این امر باید ابتدا تعریف درستی از تقریب مذاهب داشته باشیم. تقریب به معنای فراموش کردن عقاید و باورهای اساسی نیست بلکه به معنای تکیه بر مشترکات است.



وی افزود: محورها و مشترکات مسلمانان بسیار است و اگر مسلمانان بر مشترکات خود یعنی خدا، قرآن، پیامبر، اهل بیت و... تکیه کنند با توجه به جمعیت و داشتن منابع خدادادی می توانند در جهان اثرگذار باشند.



نماینده ولی فقیه در سازمان حج و زیارت احترام به مقدسات را یکی از ضروریات تقریب مذاهب دانست و گفت: در اسلام بسیار بر رعایت ادب و دوری از بد زبانی و هتاکی تاکید شده است. تعصب و تحمیل عقیده بر دیگران در اسلام وجود ندارد و برخلاف تبلیغات سوء دشمنان اسلام دین منطق و استدلال است.



وی افزود: ما مسلمانان به مقدسات سایر ادیان و مذاهب نیز نباید اهانت کنیم و نقش علما و فرهیختگان در هدایت و راهنمایی توده مردم در پیشگیری از این امر بسیار اثرگذار خواهد بود.



حجت الاسلام قاضی عسکر یکی از بزرگترین رسالتهای علمای اسلام را ایستادگی در مقابل متحجران و افراطیون و جاهلان دانست و گفت: متاسفانه در جوامع اسلامی جهل حاکم است و انچه در برخی از اذهان وجود دارد خرافه است و ارتباطی با اسلام و قرآن ندارد.



وی در پایان سخنان خود آگاهی بخشی به مسلمانان و ترجمه آموزه های اسلامی به زبانهای مختلف را یکی از راههای مقابله با متحجران و افراطیون دانست.



در ادامه همایش شیخ علی جابر نماینده حزب الله لبنان، حاج محمود احمد خلف جواد نماینده بعثه عراق، شکور اوز بداغ نماینده بعثه ترکیه، جباری یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، محمد عبداللطیف الخطیب نماینده بعثه مصر، شبیر زیدی نماینده بعثه پاکستان و حاج شیخ ذکریا اویب ابوخلف نماینده بعثه نیجریه سخنرانی کردند.