اصناف و بازاریان در اجرای هدفمندی یارانه ها حامی دولت باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادقی آملی لاریجانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران با بیان اینکه در قرآن کریم شهدا از جایگاه بالایی برخوردارند اظهار داشت: برخی از مردم در ظاهر زندگی خوبی دارند ولی در باطن زندگی آنها به ممات و نیستی منتهی می‌شود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: در سوره نحل آمده است بسیاری از انسانها در طول زندگی خود به حیات طیبه دست می‌یابند و عده‌ای هم در مسیری قرار می‌گیرند که جز باطل چیز دیگری نیست و آنها کسانی هستند که در دنیا نعمت خدا را کفر می‌کنند.

آیت‌الله لاریجانی خطاب به خانواده‌های شهدا و ایثارگران گفت: خداوند متعال می‌فرماید شهدا زنده‌اند و نزد خدا روزی می‌خورند و خانواده‌های شهدا نیز در این فیض بزرگ شریک هستند.

وی گفت: جامعه و دینی و اسلامی ما موظف است که ارزش‌های دفاع مقدس را پاس داشته و فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج دهد زیرا آنها چراغ راه زندگی ما بوده و سخنان آنها سرّ حقیقت است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه شهدا معامله‌ای با خدا کردند که در هر دو سر این معامله طرفین راضی و خشنود هستند گفت: مقام شهدا آنقدر بزرگ است که خداوند متعال والاترین مقام را در ازای جان و اموالشان در نظر گرفته است و شهدا نیز خالصانه زندگی خود را در راه خدا فدا کردند.

آیت‌الله لاریجانی در ادامه خطاب به دولت‌های آمریکایی و اروپایی که به بهانه‌های واهی ایران را تحریم کرده‌اند، گفت: در زمان دفاع مقدس که ایران با دست خالی به میدان نبرد رفته بود و تحریم هم شده بودیم پیروز شدیم اکنون نیز این تحریم‌ها در اوج پیشرفت ایران اسلامی با شکست مواجه می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی از کشورهای آمریکایی و اروپایی ایران را به جرم نقض حقوق بشر و انرژی هسته‌ای محکوم و تحریم کرده‌اند اظهار داشت: این اقدام کشورهای مستکبر جز حق کشی چیزی نیست و باید بدانند که ملت ایران از اهداف خود کوتاه نمی‌آید.

رئیس قوه قضائیه خطاب به دولت آمریکا گفت: آمریکا شعارهای انتخاباتی اوباما را در مورد بسته شدن زندانهای گوانتانامو فراموش کرده است در حالی که هنوز این زندان‌ها باز بوده و این نشان از نقض حقوق بشر در آمریکاست.

وی در مورد اظهارات اخیر معاون وزیر امور خارجه آمریکا در شورای حقوق بشر مبنی بر اینکه حقوق بشر امری داخلی و مربوط به دولتهاست گفت: زمانی که آمریکا به عراق کمک می‌کرد تا به ایران تجاوز کند حقوق بشر داخلی نبود ولی امروز که نقض حقوق بشر در آمریکا با اسناد و مدارک برملا شده نقض حقوق باید داخلی باشد.

آیت‌الله لاریجانی اظهار داشت: خانواده‌های شهدا و ایثارگران نمونه بارزی از نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا و رژیم بعث عراق هستند.

وی در ادامه در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در کشور گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک جراحی بزرگ اقتصادی است که باید تمام کشور برای اجرای این قانون با دولت همکاری کند و قوه قضائیه نیز با تمام توان همکاری می‌کند.

رئیس قوه قضائیه خطاب به اصناف و بازاریان اظهار داشت: هرچند که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یک شوک را در بازار ایجاد می‌کند ولی اصناف باید در این قانون با دولت همکاری کرده و در صورت مشاهده هرگونه احتکار و انبار کالاهای اساسی و ضروری آنها را به دستگاه‌های مربوطه معرفی کنند.