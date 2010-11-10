تهیه راهبرد تخصص گرایی در وزارت بهداشت/ طراحی برنامه ارتقای طب ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در اولویت های اعلام شده که از سوی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به دانشگاهها اعلام شده است، توجه به توصیه های مقام معظم رهبری در بخش بهداشت و درمان و نیز تدوین برنامه تفصیلی نقشه جامع علمی کشور از مهمترین نکاتی است که باید به عنوان اولویت تدوین برنامه های آموزشی به آن توجه شود.

همچنین بخش دیگری از اولویتهای معاونت آموزشی وزارت بهداشت به تدوین برنامه متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروهای گروه پزشکی با نیازهای سلامت کشور و نقشه جامع علمی، استفاده بهینه از ظرفیت واحدهای ارائه دهنده خدمات سلامت بر اساس راهبرد پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی ارائه خدمات اختصاص دارد.

برنامه تحول در نظام آموزش پزشکی و اعتبار بخشی آموزش پزشکی، تهیه راهبرد مشخص به تخصص گرایی با توجه به رفع نیاز مردم و گسترش مرزهای دانش و همچنین طراحی برنامه ارتقای طب ایرانی سنتی و مکمل و ارتقای اخلاق پزشکی در سطح وزارت بهداشت از دیگر اولویت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت در سال 89 است.