"دنیای پر امید" آماده نمایش شد

درویش‌پور به خبرنگار مهر گفت: فیلم برای نمایش عمومی آماده شده و برای دریافت پروانه نمایش ارائه شده و امیدواریم با دریافت پروانه نمایش، فیلم در شرایط مناسب روی پرده برود. فیلم در جشنواره کودک فقط پنج نمایش داشت که با استقبال مخاطبان همراه بود. امیدوارم "دنیای پر امید" در اکران عمومی هم موفق باشد.

بهنام قربانی، چنگیز وثوقی، فلور نظری، رامتین شایان، یحیی مقدم، مریم طالبی، فرامرز پورمهدی، رضا حقیقی، علیرضا چولابی، محمد هندی، ابوذر جلالی، بهروز سیف‌خانی، جهانگیر شیرینکار، فریده توکلی، محمدعلی یوسفی، علی طاهرنیا، علیرضا وکیلی، کودک خردسال: مبینا هژیریان و با هنرمندی: بیژن درویش‌پور در این فیلم مقابل دوربین رفتند.

عوامل این فیلم عبارتند از کارگردان: هوشنگ درویش‌پور، نویسندگان فیلمنامه: هوشنگ درویش‌پور، بهنام بروجردی، مدیرفیلمبرداری: محمود اکبری‌پرست، تدوین: علیرضا مقدم، مدیرتولید: بیژن درویش‌پور، طراحی و ساخت عروسک‌ها: شیما منتظری، طراح صحنه و لباس: آرمان صفاری، گریم: حمید ازوجی، فرشته خدادادی، مجری طرح: آرین فیلم، تهیه کننده: هوشنگ درویش‌پور.