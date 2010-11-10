عوارض جریان جنگ تحمیلی یکی از دلایل مهم خودکشی در ایلام است

صادق رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام بر ضرورت انجام کار علمی و تحقیقاتی در زمینه خودکشی تاکید کرد.

وی افزود: متاسفانه این استان هم اینک مقام برتر در زمینه خودکشی را در سطح کشور به خود اختصاص داده که جریان جنگ تحمیلی هشت ساله یکی از دلایل آن محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برای کاهش معضل خودکشی در استان باید فرهنگسازی شود، گفت: باید با اطلاع رسانی مناسب مردم و خانوده ها را از این آسیب بیش از پیش آگاه کرد.

وی بر ضرورت تقویت مسایل اعتقادی مردم با توجه به شیعه بودن استان تاکید کرد و با اشاره به تدوین سند کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی برای ساماندهی سه آسیب خودکشی، اعتیاد و طلاق در استان ابراز امیدواری کرد در این زمینه گامهای موثری برداشته شود.

گفتنی است کارگاه آموزشی "پیشگیری از خشونت علیه خود و دیگران" روز چهارشنبه در محل سازمان بهزیستی ایلام گشایش یافت.

در این کارگاه دو روزه دو نفر از اساتید دانشگاه علوم پزشکی استان مباحثی از قبیل عوامل خطر خودکشی، عوامل حفاظتی، علائم هشدار دهنده برای پیشگیری از اقدام به خودکشی در بین افراد و جامعه هدف را به کارشناسان و مشاوران شرکت کننده ارائه می دهند.