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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۸

قوام آبادی:

روند برگشت قیمتها آغاز شده است

روند برگشت قیمتها آغاز شده است

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی سازمان بازرگانی کرمان با اشاره به روند کاهش قیمتها در کرمان گفت: طبق بررسیهای صورت گرفته روند برگشت افزایش قیمتهای غیرقانونی روزهای گذشته شروع شده است.

محمد رضا قوام آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: افزایش قیمتهایی که در روزهای گذشته در بازار کرمان روی داد کاملا غیر قانونی بوده است و یکی از مهمترین دلایل این افزایش قیمتها افزایش تقاضا در جامعه و بار روانی آن بر بازار بود.

وی تصریح کرد: در راستای کنترل بازار طرح نظارتی هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای آبان ماه در کرمان شروع شده است و هم اکنون 160 بازرس در استان کرمان در سه شیفت کاری درحال رصد بازار هستند.

قوام آبادی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته و برخورد قاطعی که با 106 کارخانه ای که در سطح ملی اقدام به افزایش قیمت داده بودند هم اکنون روند کاهش قیمتهای و برگشت به قیمت قبلی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 56 کارخانه ای که اقدام به افزایش غیر قانونی قیمت کرده بودند قیمتها را به حالت قبل تغییر داده اند.

معاون بازرسی بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: در استان کرمان نیز تاکنون 12 هزار و 956 مورد بازرسی صورت گرفته است که در جریان این بازرسیها هزار و 968 مورد پرونده تشکیل شده است و تخلف هزار و 179 مورد تائید شده که ارزش ریالی این پرونده ها 701 میلیون و 804 هزار و 180 ریال است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در خصوص بهبود وضعیت بازار گفت: از ابتدای طرح ویژه نظارتی میزان تماس مردمی با مرکز دریافت شکایات 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.

قوام آبادی ادامه داد: در کرمان تاکنون دو مورد پرونده احتکار روغن تشکیل شده است که با محتکران برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در دوران گذار از طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ شرایطی نباید انجام شود و اگر نیاز به افزایش قیمت در برخی کالاها باشد باید با مدرک و مستند باشد که پس از برررسی اجازه افزایش قیمت با نرخ مشخص آن هم پس از دوره گذار از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها داده می شود.

کد مطلب 1188945

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