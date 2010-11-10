روند برگشت قیمتها آغاز شده است

محمد رضا قوام آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: افزایش قیمتهایی که در روزهای گذشته در بازار کرمان روی داد کاملا غیر قانونی بوده است و یکی از مهمترین دلایل این افزایش قیمتها افزایش تقاضا در جامعه و بار روانی آن بر بازار بود.

وی تصریح کرد: در راستای کنترل بازار طرح نظارتی هدفمند کردن یارانه ها از ابتدای آبان ماه در کرمان شروع شده است و هم اکنون 160 بازرس در استان کرمان در سه شیفت کاری درحال رصد بازار هستند.

قوام آبادی ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته و برخورد قاطعی که با 106 کارخانه ای که در سطح ملی اقدام به افزایش قیمت داده بودند هم اکنون روند کاهش قیمتهای و برگشت به قیمت قبلی آغاز شده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 56 کارخانه ای که اقدام به افزایش غیر قانونی قیمت کرده بودند قیمتها را به حالت قبل تغییر داده اند.

معاون بازرسی بازرگانی کرمان خاطرنشان کرد: در استان کرمان نیز تاکنون 12 هزار و 956 مورد بازرسی صورت گرفته است که در جریان این بازرسیها هزار و 968 مورد پرونده تشکیل شده است و تخلف هزار و 179 مورد تائید شده که ارزش ریالی این پرونده ها 701 میلیون و 804 هزار و 180 ریال است.

وی با تاکید بر لزوم همکاری مردم در خصوص بهبود وضعیت بازار گفت: از ابتدای طرح ویژه نظارتی میزان تماس مردمی با مرکز دریافت شکایات 40 تا 50 درصد افزایش یافته است.

قوام آبادی ادامه داد: در کرمان تاکنون دو مورد پرونده احتکار روغن تشکیل شده است که با محتکران برخورد قانونی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد: در دوران گذار از طرح هدفمند کردن یارانه ها هیچ گونه افزایش قیمتی در هیچ شرایطی نباید انجام شود و اگر نیاز به افزایش قیمت در برخی کالاها باشد باید با مدرک و مستند باشد که پس از برررسی اجازه افزایش قیمت با نرخ مشخص آن هم پس از دوره گذار از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها داده می شود.