رودخانه دوغ پارک ملی گلستان رپرگذاری شد

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از دخل و تصرفات غیرقانونی اشخاص در بستر و حریم رودخانه‌ها اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: این عملیات در حد فاصل پارک ملی گلستان در شهرستان مینودشت تا سد گلستان واقع بر رودخانه گرگانرود در شهرستان گنبد در حال انجام است.

حیدریان بیان داشت: برای اجرایی شدن آن 930 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.



مدیرعامل آب منطقه ای گلستان بیان داشت: براساس این گزارش تعداد این رپرها هزار و 426 عدد و طول اجرایی این عملیات 67 کیلومتر است.

42 شاخه رودخانه در گلستان جریان دارد.