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۱۹ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۳۳

رودخانه دوغ پارک ملی گلستان رپرگذاری شد

رودخانه دوغ پارک ملی گلستان رپرگذاری شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: به منظور حفاظت و صیانت از بستر و حریم رودخانه، عملیات اجرایی رپرگذاری (علائم بندی) رودخانه دوغ در حد فاصل پارک ملی استان شروع شده است.

ایرج حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از دخل و تصرفات غیرقانونی اشخاص در بستر و حریم رودخانه‌ها اجرا می‌شود.

وی اظهار داشت: این عملیات در حد فاصل پارک ملی گلستان در شهرستان مینودشت تا سد گلستان واقع بر رودخانه گرگانرود در شهرستان گنبد در حال انجام است.

حیدریان بیان داشت: برای اجرایی شدن آن 930 میلیون ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
  
مدیرعامل آب منطقه ای گلستان بیان داشت: براساس این گزارش تعداد این رپرها هزار و 426 عدد و طول اجرایی این عملیات 67 کیلومتر است.

42 شاخه رودخانه در گلستان جریان دارد.

کد مطلب 1188946

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