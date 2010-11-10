کار مرمت مسجد قرن شانزدهمی استانبول به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کار نوسازی و مرمت این مسجد که از سوی معمار بزرگ عثمانی خواجه معمار سنان آغا به‌دستور پادشاه عثمانی سلطان سلیمان اول طی سالهای 1550 تا 1557 ساخته شد حدود 15 میلیون دلار هزینه در برداشت و یک گروه 200 نفری از متخصصان و کارشناسان این نوسازی‌ها را انجام داده‌اند.

براساس اظهارات ابراهیم اوزکینچی رئیس بنیاد منطقه نخست استانبول، مسجد سلیمانیه که در فهرست میراث فرهنگی یونسکو جای دارد یکی از بناهایی تلقی می‌شود که معماری منحصر به فردی دارد و پروژه ترمیم آن با استفاده از تکنولوژی مدرن انجام شد.

شکافهای کوچک در گنبد این مسجد به دقت پر شده و قطعات فلزی تعویض شدند. رنگ پوششی در روی رنگ خارجی مورد استفاده قرار گرفت و سیمان عملیات نوسازی قبلی مسجد برداشته شد و خوشنویسیهای آن نیز ترمیم و مرمت شدند.

تکنیک شبیه سازی دانشگاه تکنیکی استانبول نشان می‌دهد که این مسجد می‌تواند زلزله 8 ریشتری را تحمل کند.

این مسجد پیشتر در سالهای 1849 و 1960 نیز مورد مرمت قرار گرفت و قرار است هفته آینده به مناسبت عید قربان باردیگر پس از این عملیات نوسازی بازگشایی شود.

بنا به سنت عثمانی این مسجد چهار منار دارد که نشانه مسجدهائی است که به امر شاهان ساخته می‌شدند. سبک معماری آن، مانند دیگر کارهای سنان و معماران عثمانی ترکیبی از سبک معماری بیزانسی و اسلامی است.